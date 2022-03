INVASIÓN RUSA: Películas y documentales para entender el conflicto que ha dejado más de 500 muertos en Ucrania

marzo 11, 2022 - 12:55 pm

A lo largo de los años se han realizado numerosos documentales y películas que abordan la problemática entre Ucrania y Rusia, así como la vida de una de las figuras más destacadas en la escalada del conflicto: Putin

El 24 de febrero de 2022 es una fecha que ya forma parte de los libros de historia; el día en que Rusia comenzó su invasión militar en Ucrania (el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas: una serie de conflictos que afectaron a las seis exrepúblicas de la antigua Yugoslavia).

El presidente ruso Vladimir Putin anunció una «operación militar» en Ucrania tras reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en la región de Donbass (controlada por grupos separatistas) al este del país.

Desde el inicio del ataque armado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su último balance registró un total de 1.424 bajas civiles, entre ellos 516 muertos y 908 heridos.

Por su parte, la Oficina de derechos humanos del Parlamento ucraniano informó que al menos 71 niños murieron y más de 100 resultaron heridos en durante los ataques.

La invasión también ha provocado la salida forzada del país de más de dos millones de personas, de los 37 millones que había antes del conflicto, también ha generado millones de desplazados internos.

El Gobierno de Ucrania calcula que los daños sufridos por las infraestructuras como consecuencia de la invasión rusa ascienden ya a más de 10.000 millones de dólares estadounidenses (USD), aunque confía en que, si la situación se estabiliza, en un año se podría completar la reconstrucción.

Ante esto, los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana no han logrado un acuerdo para un alto al fuego durante unas tensas negociaciones que se llevan a cabo en Turquía, tras dos semanas de invasión. Hasta ahora, las conversaciones entre Kiev y Moscú lograron treguas locales y la instauración de corredores humanitarios para evacuar civiles. Pero Rusia ha sido acusada de no haber respetado estos acuerdos.

Mientras tanto Rusia mantiene el asedio de las grandes ciudades ucranianas y sigue bombardeando diversas regiones. Centenares de civiles llevan días protegiéndose de los bombardeos en sótanos y refugios improvisados. La situación humanitaria en Ucrania es crítica.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado en reiteradas ocasiones que tiene intención de permanecer en Kiev: «Me quedo en Kiev, no me escondo, no le tengo miedo a nadie«. Zelenski sigue instando al ejército y a los civiles ucranianos a defender el país ante las tropas militares rusas; «¡Cada ucraniano y ucraniana que sale a expulsar a los ocupantes de su ciudad es un héroe!», dijo.

La invasión de Rusia a Ucrania hizo que terminara de estallar un conflicto de años. Un problema que, de no ocurrir una mayor catástrofe, veremos representado en los próximos años por el aclamado actor Sean Penn, quien estuvo en Kiev, capital ucraniana, grabando un documental para los estudios Vice sobre el conflicto.

Penn contó en entrevista con la cadena estadounidense CNN que había tenido que emprender la huida para llegar a la frontera con Polonia y mantenerse a salvo de la ofensiva de Moscú junto al resto de refugiados del país. Aseguró haberse enfrentado a una experiencia «desoladora y sorprendente» y llena de «inmediatez».

El actor conmovido con el drama de los ucranianos con los que compartió huída y explicó con detalle la situación que están viviendo las familias allí; «tuvimos el lujo de poder dejarles un vehículo alquilado al costado de la carretera. Fue algo sorprendente para mí, eran en su mayoría mujeres y niños, algunos en grupos y algunos sólo una madre y su hijo, en casi todos los vehículos. En algunos casos pude ver como el padre los dejaba y regresaba, ya que de los 18 a los 60 años, los hombres no deben irse, deben quedarse en la resistencia contra Rusia».

La realidad es que este conflicto empezó mucho antes, concretamente en noviembre del año 2013, cuando el entonces presidente ucraniano Victor Yanukóvich detuvo el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Esta decisión acabó con la dimisión y huida de Yanukóvich en febrero de 2014.

A partir de este acontecimiento todo se precipitó; en marzo del mismo año, Crimea (península situada al sureste de Ucrania) celebró un referéndum en el que decidió adherirse a Rusia. Esta decisión fue un punto de inflexión que explicaría el porqué de la situación actual.

A lo largo de todos estos años se han realizado numerosos documentales y películas que abordan la problemática entre Ucrania y Rusia, así como la vida de una de las figuras más destacadas en la escalada del conflicto: Putin.

Realizadores de Europa del Este utilizaron el cine como medio para recrear los problemas bélicos entre Ucrania y Rusia. Algunas claves para entender el contexto de estas producciones tienen que ver con los acuerdos de Minsk de 2015 y los violentos conflictos que se viven en las autoproclamadas repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk desde hace años, luego de que estallara la guerra del Donbass.

Estas son algunas de las producciones, películas y documentales, para entender y conocer mejor a Putin y la invasión de Rusia a Ucrania:

Películas:

Donbass

Esta película fue estrenada en el año 2018 y su dirección estuvo a cargo del ucraniano Sergei Loznitsa. En ella, el cineasta recoge 13 historias que, aunque son independientes, el desenlace de cada una de ellas tiene en común el conflicto en Donbass, región de gran importancia para Ucrania en el campo histórico, económico y geopolítico.

Esta cinta ganó el premio a Mejor Dirección en la Sección Un Certain Regard del Festival de Cannes; y el Giraldillo de Oro a la Mejor Película en el Festival de Sevilla. Fue escogida por Ucrania para participar en los Óscar.

Frost

En Frost, del lituano Sharunas Bartas, una pareja de jóvenes intenta acceder a Crimea para distribuir ayuda humanitaria. La película trata sobre cómo estas personas interactúan con los habitantes del lugar en un contexto que emana guerra.

El contexto es lo verdaderamente importante de Frost, que aborda lo ocurrido días después de la adhesión de Crimea por parte de Rusia con la colaboración de los grupos separatistas prorrusos de la zona, que derivó en la autoproclamación de las mencionadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Atlantis

La película de Velentyn Vasyanovyc fue estrenada en 2019 y plantea un escenario postguerra. La historia se desarrolla en 2025 y relata la historia de un soldado que luego del conflicto padece síndrome de estrés postraumático, lo que le genera problemas de conducta y de adaptación al nuevo mundo. En esta película, Ucrania ha vencido a Rusia.

Falling

En Falling (2017) la cineasta Marina Stepanska relata la historia de dos desconcertados jóvenes que «se encuentran en un momento crucial de su existencia y experimentan unos días de felicidad juntos».

Cyborgs: Heroes Never Die

Con un presupuesto de 1.8 millones de dólares, el filme bélico Cyborgs: Heroes Never Die (2017), dirigido por Akhtem Seitablayev, se centra en la historia de cinco soldados hermanos que participan en la batalla del Aeropuerto Internacional de Donetsk, uno de los puntos estratégicos de la guerra de Donbass.

Documentales

Winter on Fire

En 2015, Netflix estrenó un documental que consiguió una nominación al Oscar y llegó a la ceremonia como principal candidato. Si bien perdió, hay quienes no olvidaron lo bien que retrata las manifestaciones de 2015 en Ucrania.

Fue dirigido por el ucraniano Evgeny Afineevsky, quien propone un punto de vista intenso que es narrado por civiles.

Maidan

Otra mirada del mismo momento histórico presentado por Affineevsky en Winter on Fire. Maidán es el nombre de la plaza principal de Kiev, la capital ucraniana, y desde esos tristes días de finales del 2013 y comienzos del 2014, también hace referencia a una masacre. Esta vez, el director Sergei Loznitsa sigue los disturbios en este documental, en orden cronológico.

The Earth Is Blue as an Orange

Se trata de un documental sobre los civiles en Donbass. Una mirada distinta de la de la mayoría de los documentales sobre el conflicto.

Iryna Tsilyk muestra a una madre soltera y sus cuatro hijos en plena zona de guerra, en Donbass. Su película explora cómo es la vida de las personas comunes y corrientes en medio de un contexto bélico.

The Battle for Ukraine

En este documental para PBS Frontline, ganadora de un Emmy, el cineasta James Jones revela de primera mano los profundos odios entre los nacionalistas ucranianos de derechas, con vínculos históricos con los nazis, y los violentos separatistas prorrusos que se disputan el control del país.

Putin Forever?’

El 6 de mayo de 2012, el día antes de la toma de posesión de Vladimir Putin, la policía reprimió brutalmente una marcha pacífica de protesta por la falta de libertades del país. Algunos creyeron que ese sería el inicio de una revolución pacífica y no el momento cuando el silencio y el miedo ganó la partida. Putin Forever? es un documental que muestra la nostalgia de un tiempo en el que se podía salir a la calle y gritar: ¡Rusia sin Putin!

Los testigos de Putin

Federación de Rusia, 31 de diciembre de 1999. Tras la inesperada dimisión del presidente Boris Yeltsin, el primer ministro Vladimir Putin se convierte en presidente interino del país. Desde ese día y durante un año, la cámara de Vitaly Mansky documentó el ascenso al poder de Putin. Este documental es la dura explicación de por qué la política es el arte de la posibilidad de lograr lo mejor con el apoyo de muchos, pero también de dar lo peor a cambio.

