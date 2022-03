Íngrid Betancourt revivió detalles sobre cómo encontró a Gustavo Petro tirado en el piso

marzo 15, 2022 - 2:00 pm

Íngrid Betancourt vivió un cruce intenso con Gustavo Petro durante el debate organizado por El Tiempo y Semana, en el que expuso un encuentro de ambos en el que lo vio tirado en el piso afectado notablemente.

Ese comentario se convirtió en un tema para que la candidata presidencial del partido Verde Oxígeno fuera blanco de cuestionamientos, al punto que algunos como la congresista Katherine Miranda indicaron que cayó muy bajo por hablar de depresión.

Betancourt se defendió en entrevista con Caracol Radio y explicó que esa fue la imagen con la que quedó de la primera reunión que tuvieron ambos cuando Petro era secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica y ella fue a Bruselas.

“Lo que recuerdo de ese momento es haberte visto tirado en el suelo y esa es la imagen que yo tengo de él en ese momento. Y la manera como yo lo interpreto en mis recuerdos, y es lo que yo siempre he pensado, es que él estaba en un proceso de depresión cuando yo lo conocí”, afirmó ella.

Sobre ese aspecto, advirtió no que no cree que sea algo que descalifique a ninguna persona, pues “todo el mundo tiene problemas en su vida y pasa por momentos de altibajos”, lo que permitió que reviviera detalles de lo que vivía Petro en esa época.

La líder del partido Verde Oxígeno revivió detalles de ese momento en el que vio al ahora candidato presidencial del Pacto Histórico, durante la mencionada visita en Bélgica.

“Vamos a saludar a Gustavo Petro y llegamos a verlo. Abre la puerta del apartamentico en Bruselas y, es decir, yo lo conozco tirado en el suelo, tanto que no hablamos. Esa vez no hablamos. Hablé mucho con las esposa y vi a los niños. Después, creo que al día siguiente, ya nos saludó, pero me acuerdo que de esa situación y ese momento. Él explico que estaba ahí porque estaba amenazado de muerte”, relató.

Betancourt aprovechó una explicación que dio el propio Petro para entender las circunstancias alrededor de esa situación que ella reconoció le ha sorprendido que se haya convertido en tema de interés tras el debate.

“Creo que si uno tiene que buscar la significación de todo esto es que creo que para él esa situación probablemente era como un destierro y con la angustia de saberse amenazado. No puedo entrar en las minucias de ese momento de su vida, pero eso fue lo que yo vi”, concluyó.

Pulzo