INDOLENTES Corpoelec no da la cara por la muerte de Karol Bautista: Justicia piden sus hijas huérfanas

marzo 30, 2022 - 11:32 am

Corpoelec se ha pasado de indolente e injusto negando la atención y debidas diligencias en el caso del fallecimiento de la joven madre, Karol Bautista, quien perdió la vida en un violento accidente mientras realizaba labores en una de sus unidades impactada por una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana el 8 de septiembre de 2021.

Karol Bautista dejó en la orfandad a dos niñas hoy de 9 y 14 años para quienes su padre Jhon Osma ha venido reclamando legal y legítima indemnización.

Al respcto Osma acusa:

Yo Jhon Osma padre de las niñas huerfanas hija de trabajadora de Corpoelec Zulia, acudo nuevamente a los Medios a denunciar que a la fecha en que estamos no he recibido respuesta alguna de ninguno de los Directivos de Corpoelec ni siquiera responden los Wasapp,

Le escribi al Presidente de Corpoelec Ing Jose Luis Betancourt y no me responde, lo llamé y se hace el que no me escucha nada.

Necesitamos respuestas claras. El Ing Santiago Arrieta Gerente estadal de Distribución Zulia y el Jefe de Jhonder Medina tampoco se aboca al caso del cual tambien tiene responsabilidad.

Me informan que el Sr Medina, Santiago lo tiene blindado y sentadito allá en Corpoelec tratando de enfriar la cosa. No es Justo. Sr. Santiago Arrieta dé la cara. Mis hijas merecen una Respuesta y que se haga Justicia. Porfavor.

Este es mi nro de teléfono: 04141755602, concluyó Jhon Osma