Imágenes satelitales sugieren que Corea del Norte estaría construyendo polígono nuclear

marzo 8, 2022 - 10:59 am

Los expertos creen que Pionyang planea volver a poner el complejo de Punggye-ri en un estado de preparación para reanudar las pruebas de explosivos nucleares

Nuevas imágenes satelitales muestran la presunta reconstrucción del complejo de pruebas nucleares de Corea del Norte, cerrado y destruido parcialmente después de que Pionyang prometiera detener todas las pruebas de este tipo en el país.

En abril de 2018, el líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció el fin de las pruebas de explosivos nucleares y de los ensayos de misiles balísticos de alcance intermedio e intercontinental. Un grupo de periodistas pudo presenciar una serie de explosiones que sellaron las entradas de los túneles y destruyeron algunos edificios.

Sin embargo, las imágenes capturadas por un satélite comercial el pasado viernes mostraron signos muy tempranos de actividad en el complejo de Punggye-ri, incluyendo la construcción de un nuevo edificio, la reparación de otro y lo que posiblemente sea algo de madera y aserrín, dijeron en un informe los especialistas del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación (CNS), con sede en California.

«Los trabajos de construcción y reparación indican que Corea del Norte ha tomado alguna decisión sobre el estado del polígono de pruebas», indicaron los expertos. Una posibilidad es que Pionyang planee volver a poner el complejo de Punggye-ri en un estado de preparación para reanudar las pruebas de explosivos nucleares, agregan.

Por otra parte, el informe resalta que faltan muchos meses, incluso años, para que el complejo de Punggye-ri esté listo para que se lleven a cabo pruebas nucleares en él; sin embargo, esta es la primera actividad que se ha visto en el complejo desde que Corea del Norte lo desmanteló en mayo de 2018. «El tiempo que tardaría Corea del Norte en reanudar las pruebas explosivas en el lugar depende del alcance de los daños en los propios túneles, algo que no sabemos con seguridad», concluyen los expertos.

I made a .gif with @DaveSchmerler showing the changes at North Korea’s Punggye-ri nuclear test site. We’ve caught the construction very early, which means it’s too early to tell what they’re up to or how long it would take to get the test site back to a state of readiness. pic.twitter.com/Th75GP1NyM

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) March 7, 2022