Nat «King» Cole nació un 17 de marzo

Nathaniel Adams Cole (Montgomery, 17 de marzo de 1919 – Santa Mónica, 15 de febrero de 1965), más conocido como Nat «King» Cole, fue un pianista y cantante estadounidense de jazz y pop.

Nathaniel Adams Coles, cantante y pianista estadounidense de jazz y pop, mejor conocido como Nat «King» Cole, nació el 17 de marzo de 1919. De pequeño él y toda su familia se fueron a vivir en el barrio Bronzeville de Chicago.

Su padre Edward Colesera era ministro de la iglesia y su madre, Perlina Adams, tocaba el órgano o lo que es lo mismo, un instrumento musical de teclado, de la iglesia. Su madre fue la única maestra de piano que tuvo toda su vida, también aprendió Jazz como música gospel.

Nat inició su carrera artística en la década de los 30 cuando aún era joven. El nombre de Nat Cole, lo adopta de su apellido familiar. Su hermano mayor, Eddie, quién era bajista, se unió a la banda que creó Nat cuando realizó su primera grabación en 1936.

El grupo musical de Nat tuvo un éxito rotundo como banda local en Chicago, para luego convertirse en habituales en los escenarios de los clubes de donde sale su sobrenombre «King» (rey).

A Cole se le consideraba un pianista de jazz brillante. Apareció, por ejemplo, en los primeros conciertos de «Jazz at the Philharmonic» (JATP). Un grupo compuesto únicamente por piano, guitarra y bajo. En la época de las grandes bandas significó una auténtica revolución e impuso un estilo que más tarde imitarían otros grandes del jazz y del blues como Charles Brown y Ray Charles. Cole actuó también como pianista acompañante de artistas de la categoría de Lionel Hampton.

Su primer éxito como cantante , lo obtuvo con «Straighten Up and Fly Right», basada en una leyenda afroamericana que su padre había utilizado como tema para sus sermones. Se considera que esta canción es la predecesora de las primera grabaciones de rock and roll.

Se convirtió en el primer afroamericano en tener un programa de radio propio y en 1950 repitió la proeza, esta vez en un programa de televisión. Cole luchó durante toda su vida contra el racismo y se negó a actuar en los lugares en los que se practicaba la segregación racial y en 1958, extendió aún más su popularidad mundial en los países hispanoparlantes al grabar algunas de sus interpretaciones en español.

Se caso 2 veces con Maria Ellington, mujer con la que tuvo cinco hijos, dos de ellos adoptados. Nat «King» Cole, fumador empedernido, muere por motivos de un cáncer de pulmón el 15 de febrero de 1965.

