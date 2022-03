‘House Of Gucci’: La mujer que acabó con una familia y no llegó al Oscar

marzo 7, 2022 - 3:36 pm

La cantante y actriz Lady Gaga ya ha ganado premios por su papel de Patrizia Reggiani en ‘House Of Gucci’, pero no obtuvo nominación al Oscar

Tiempo atrás cuando se dieron a conocer los nominados a los Golden Globes 2022, destacó la nominación a Lady Gaga como ‘Mejor Actriz’ por el drama ‘House Of Gucci’, muchos apostaban a que la ya ganadora del Oscar, pero por ‘Mejor Canción Original’ esta vez sí obtendría el premio como ‘Mejor Actriz’ de ganar este Golden Globes, pero no logró el pase por la estatuilla.

Su perfecta, incisiva y petulante interpretación de Patrizia Reggiani fue un gran obstáculo para que la película se quedará casi que sin nominaciones a los premios Oscar. Basada en el libro “The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour, and greed”, la trama retrata los eventos extraños en torno al asesinato de Maurizio Gucci, fundador de la lujosa marca italiana, y cómo su exesposa Patrizia Reggiani interpretada, por Lady Gaga, provocó su muerte para recibir su herencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sarah Tanno (@sarahtannomakeup)

Desde su estreno el año pasado la película ha recibido críticas mixtas, entre elogios y decepciones, pero destaca la impecable ejecución del equipo de maquillaje y peinado. En diciembre del 2021 la cantante fue honrada por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York por su rol protagónico en el caso Gucci como ‘Mejor Actriz Del 2021’, siendo este la antesala a otros premios en los que la mayoría de las interpretaciones de otras actrices son simplemente perfectas.

Cada crítica a ‘House of Gucci’ es excelente y buena, ya que destacan especialmente la actuación de ella. Es por ello que los críticos de Nueva York describieron el performance de la artista como “tremendamente divertido y profundamente conmovedor Además de notar que tiene un innato don de actuación que te deja percibir sus emociones mientras mantiene bajo control un resabio de misterio”.

Lady Gaga sin su nominación al Oscar

La cantante de ‘Judas’ no logró llevarse el Oscar a ‘Mejor Actriz’ por su rol en ‘A Star Is Born’, pero muchos aseguraban que en el 2022 era su gran oportunidad, ya que la artista no paraba de recibir elogios por su interpretación, pero La Academia piensa distinto.

Gaga ya tiene dos Golden Globes, esto debido a su protagonización en la serie ‘American Horror Story: Hotel’ del 2016, luego en la película ‘A Star Is Born’ de 2019 y ahora espera el tercero por ‘House Of Gucci’.

Lea también: «Drive My Car»: La impresionante película japonesa que podría arrasar en los Oscar

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día