Horóscopo: Esto te deparan los astros este viernes, 11 de marzo

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este viernes, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy conocerás a alguien que compartirá tus ideas y sentirás que has encontrado lo que buscabas. Buen momento para empezar nuevos proyectos, le pondrás fuerza y decisión a todo lo que hagas, te ira bien. Número del éxito, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Lamentarte no terminará con tus problemas sentimentales, habla con el ser amado. En tu centro laboral reinará un ambiente de compañerismo que hará más fácil tu trabajo. Número del éxito, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No todo está perdido, hoy esa persona te dará una nueva oportunidad, aprovecha. Tendrás algunos contratiempos que retrasarán tu trabajo pero no te desanimarás, te esforzarás. Número del éxito, 1.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Esa persona especial te demostrará abiertamente lo mucho que le interesas. Tu economía está mejorando y hoy podrás comprar sin sentirte presionado por tus compromisos pendientes. Número del éxito, 7.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu carácter posesivo te hará pasar un mal momento con el ser amado. Ten cuidado. Algunos cambios en tu entorno laboral te favorecerán, te darán la oportunidad de crecer profesionalmente. Número del éxito, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy solucionarás tus problemas sentimentales con inteligencia. Te encargarán un proyecto difícil, organízate y no descuides tus demás responsabilidades. Número del éxito, 7.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tus deseos de dejar atrás recuerdos sentimentales te llevarán a un cambio de apariencia. Tomarás de forma positiva las críticas a tu trabajo, corregirás errores que no habías notado. Número del éxito, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy el ser amado te reclamará por promesas que quedaron en el olvido. Hoy tomarás decisiones con calma y analizando cada paso, lo que te permitirá enmendar el rumbo. Número del éxito, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te darás cuenta que es sólo la emoción de lo nuevo lo que te une a esa persona. Debes estar atento, las oportunidades llegarán de donde menos imaginas, aprovecha. Número del éxito, 1.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Después de muchos problemas la tranquilidad vuelve a tu vida sentimental. Tendrás que flexibilizar tus exigencias económicas para cerrar el contrato que te interesa. Número del éxito, 10.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Alguien que te atrae hoy te demostrará que le interesas. La oportunidad que estás esperando para mejorar tu economía llegará pronto. Número del éxito, 20.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy las dudas que aún tenías sobre el amor del ser amado desaparecerán. Terminarás con la sociedad que no produce lo que esperabas y sólo te causa preocupación. Número del éxito, 4.

