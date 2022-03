Horóscopo: Esto te deparan los astros este miércoles, 2 de marzo

marzo 2, 2022 - 6:21 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este miércoles, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hablarás con el ser amado sobre esos temas conflictivos que están pendientes, los solucionarán. Evita decisiones apresuradas para poder superar a personas de gran nivel profesional. Número del éxito, 7.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La persona que te gusta hoy se mostrará indiferente, no te preocupes, es para tu atención. La negociación que parecía ir tan bien sufrirá retrasos, no debes desanimarte, ten paciencia. Número del éxito, 15.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día lleno de detalles en el amor que te harán sentir muy bien. Laboralmente todo te está saliendo bien, pero no te confíes, sólo a base de esfuerzo podrás mantenerte en el entorno competitivo. Número del éxito, 18.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: El ser amado se mostrará desconfiado, pero tus energías positivas calmarán su ansiedad. Hoy puedes concretar con éxito cualquier gestión que realices, acude a amistades y gente con poder, te ayudarán. Número del éxito, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy más que nunca sentirás el apoyo de quien te ama. Tus buenas ideas y capacidad te permitirán revertir una situación laboral que te estaba perjudicando. Número del éxito, 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Emocionalmente estás estable y sabes lo que quieres, esa tranquilidad te permitirá comprender al ser amado. Tu trabajo marchará sin contratiempos, lo que te permitirá organizarte y poner al día trabajos atrasados. Número del éxito, 16.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No te desesperes por tu situación sentimental, hoy todo lo que te hacía dudar se aclarará. Laboralmente estarás receloso, tranquilízate y no te distraigas, recuerda que tienes pendiente asuntos que sí merecen tu atención. Número del éxito, 6.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te alejarás de personas que influenciaban negativamente en tu vida sentimental. No te obsesiones con el dinero, las mejoras llegarán paulatinamente, pero debes organizarte mejo. Número del éxito, 1.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy te sentirás incomprendido tranquilízate, tu estado emocional mejorará. Día de contratiempos laborales, si mantienes la calma los superarás uno a uno sin problemas. Número del éxito, 3.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La persona que quiere lograr tu amor será paciente. Tendrás tendencia a distraerte el día de hoy, revisa tu trabajo, para que nada quede pendiente. Número del éxito, 22.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu encuentro sentimental estará lleno de sorpresas gracias a tus iniciativas. No es buen momento para agilizar gestiones pendientes, lo mejor es dejar que las cosas sigan su trámite normal. Número del éxito, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tus actividades sociales se han incrementado, hoy conocerás a alguien que llegará a ser importante en tu vida. Te sentirás agotado, pero gracias a tu sentido del deber cumplirás con tus responsabilidades. Número del éxito, 13.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com