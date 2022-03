Horóscopo: Esto te deparan los astros este martes, 15 de marzo

marzo 15, 2022 - 5:35 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este martes, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu relación está perdiendo la ternura y el romanticismo, hoy cede ante tus necesidades afectivas y busca el acercamiento, no te costará romper el hielo y revivir el amor que existe entre ambos. Una nueva idea te entusiasmará, pero no seas precipitado, analiza pros y contras antes de llevarlo a la práctica. Número del éxito, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Si sientes que tu entorno está en contra de tu relación es porque ven algo que tu niegas en aceptar, hoy aléjate del mundo y medita cuanta estabilidad recibes a su lado, te darás cuenta si es amor o solo atracción. Cuidado, alguien que se muestra competitivo intentará perjudicar tu desempeño laboral, presta atención. Número del éxito, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No dejes que terceras personas se involucren en tu vida sentimental, hoy conversa con esa persona a solas sin llegar a discrepar, te servirá mucho, recuérdalo. Esa propuesta laboral te ilusiona y trae nuevas perspectivas para tu futuro, pero no debes descuidar tus actuales responsabilidades. Número del éxito, 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Por fin tomas la decisión más acertada, te alejas de esa persona que en vez de ganarse tu amor venia decepcionándote, pronto recuperarás la paz y nuevas oportunidades sentimentales aparecerán. Tus obligaciones podrían ser abrumadoras pero tu perseverancia te brinda buenos resultados, continúa así. Número del éxito, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estás perdiendo oportunidades amorosas por tu temor de entregarte completamente, analiza tu actitud y acepta el error, en poco tiempo verás cambios sorprendentes. Tienes varias oportunidades para crecer, pero no te decides, usa tu intuición y opta por lo más novedoso, traerá grandes éxitos a tu vida. Número del éxito, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Pon atención a los comentarios de quien amas, podrías malinterpretar sus palabras generando rencillas que los distanciarían, desarrolla el sentido de la tolerancia y escúchalo, conservarás su amor que tanta felicidad te brinda. Tendrás el apoyo de tu entorno para concretar muchos de tus propósitos, aprovecha la oportunidad. Número del éxito, 4.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te preocuparás por tu aspecto físico y llamarás la atención de muchas personas, hoy habrá nuevas oportunidades románticas, pero no idealices rápidamente, podrías enamorarte de quien solo busca aventuras. Recibirás una llamada de atención, tranquilízate, saldrás bien de la situación. Número del éxito, 19.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás muy irritado y podrías tomar decisiones impulsivas de las cuales luego te arrepentirías, hoy medita en lo que deseas verdaderamente tomando en cuenta tus sentimientos. Terminarás con éxito algo que te preocupaba, pero continúa esforzándote, recuerda que aún tienes varias responsabilidades pendientes. Número del éxito, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona que te seduce te hace dudar del amor que le tienes a tu pareja, sé radical en tus decisiones y aléjate, un mayor acercamiento podría confundir cada vez más tus sentimientos. Te darás cuenta que has malgastado tus recursos, empiezas a ordenar tu economía. Número del éxito, 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los consejos de una persona te harán cambiar de actitud, hoy empiezas a valorar el cariño del ser amado con detalles que habías olvidado, aunque no se muestre sorprendido en el fondo quedará encantado. Esa propuesta de sociedad con un familiar podría ser la oportunidad que esperabas para independizarte, analízala. Número del éxito, 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La actitud fría y despreocupada de quien amas te hacen dudar de su cariño, no te dejes llevar por tus dudas y busca plantear soluciones claras, darse un tiempo ayudará a poner en orden sus sentimientos. Sientes que no estás creciendo con lo que tienes, pero tampoco buscas cambios, habrá una nueva opción en tus manos, arriésgate. Número del éxito, 22.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La realidad por fin ve la luz, te darás cuenta que esa persona sólo estaba sembrando dudas en tu relación y la alejarás totalmente, volverá a ti la confianza en quien amas y continuarás entregando todo por su amor. Tu desempeño es reconocido por tus superiores, y te encomendarán una labor que se convertirá en todo un reto para ti. Número del éxito, 18.

