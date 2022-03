Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes, 7 de marzo

marzo 7, 2022 - 5:56 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este lunes, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Alguien con ganas de divertirse tendrá actitudes que molestarán al ser amado, evitalo. Destacarás por tus ideas y por tu experiencia, hoy darás un paso más hacia el ascenso. Número del éxito, 13.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te cuesta admitir que te has equivocado hoy lo harás y tu vida afectiva volverá a ser armoniosa. Revisa con atención cualquier documento, algunas cosas no están claras y podrían causarte problemas más adelante. Número del éxito, 11.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy el ser amado te sorprenderá con planes que te encantarán. Hoy empezarás a trabajar en tus nuevas ideas y no descansarás hasta que las aprueben. Número del éxito, 18.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No tomes decisiones llevado por los celos, conversa con el ser amado, te darás cuenta que estabas equivocado. La ayuda que necesitas llegará de donde menos imaginas, hoy solucionarás tu problema económico. Número del éxito, 2.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy conocerás a una persona que te encantará y poco a poco se convertirá en alguien importante en tu vida. Tendrás un malentendido con alguien de tu trabajo, pero no te preocupes, las cosas se aclararán. Número del éxito, 21.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estás más abierto a todo lo que signifique mejoras para tu vida afectiva, tu esfuerzo es valorado por el ser amado. Será un día de mucho trabajo, no podrás hacerte cargo de todo y tendrás que delegar algunas cosas. Número del éxito, 4.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy terminarán las discusiones por cualquier motivo y volverás a ser el centro de atención del ser amado. Seguirás esforzándote, ese proyecto que te aconsejaban dejar de lado te dejara grandes ganancias. Número del éxito, 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy los desacuerdos con el ser amado continuarán, trata de calmarte, las cosas se arreglarán si no pierdas el control. Guíate por tu intuición para tomar decisiones laborales y económicas y no te equivocarás. Número del éxito, 12.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy comprobarás que esa persona ya no despierta ninguna emoción en ti. Tu panorama laboral cambiará, la oportunidad que esperabas llegará y será el premio a tus esfuerzos. Número del éxito, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hay mucha compenetración con el ser amado, su apoyo te dará tranquilidad. Un amigo te contactará con personas influyentes, que te ayudarán en lo laboral. Número del éxito, 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás muy sensible el ser amado entenderá tu molestia. Dedicarás tu atención al asunto legal que te preocupa, encontrarás la ayuda adecuada y lo podrás solucionar. Número del éxito, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu intuición te permitirá percibir los sentimientos del ser amado. Seguirás superándote profesionalmente, te servirá mucho para mejorar tu situación laboral y económica. Número del éxito, 9.

