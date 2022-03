Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes, 21 de marzo

marzo 21, 2022 - 5:51 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este lunes, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Sientes que tu relación sentimental se está deteriorando, de ti depende que mejore, sabrás como manejar esta situación, el ser amado necesita más atención y afecto para sentirse correspondido. Te haz excedido en tu presupuesto y hoy tendrás problemas para cubrir gastos cotidianos, haz algunos ajustes y podrás superarlos. Número del éxito, 12.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estás confundiendo la admiración que sientes por esa persona con amor, cuidado con dejarte llevar por tus emociones, provocarías una situación incómoda para ambos, el tiempo te demostrará que no vale la pena arriesgar una gran amistad. No te preocupes, el dinero que haz prestado te lo devolverán con las disculpas del caso por el retraso. Número del éxito, 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Buen momento sentimental, sentirás que haz encontrado a la persona que te da estabilidad y la idea de un compromiso o matrimonio empieza a ilusionarte. Persevera en tus esfuerzos por alcanzar tus metas, los inconvenientes no serán problemas, los superarás con fuerza de voluntad y empeño. Número del éxito, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Una desilusión sentimental aún te afecta, pon de tu parte para olvidar experiencias desagradables, el amor está cerca y esperando que le des una oportunidad. No descuides ese asunto legal que aún no haz solucionado, podría traerte complicaciones futuras, tu trabajo será reconocido hoy. Número del éxito, 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Terminarán tus tristezas, los desacuerdos con tu pareja se aclaran y la felicidad vuelve a tu corazón, te sentirás seguro de que tu amor es correspondido y de que haz encontrado a la persona ideal para compartir tu vida. Será un día de contratiempos laborales que no te afectarán gracias al orden y eficiencia con que desempeñas tu trabajo. Número del éxito, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No dejes que tus problemas familiares se conviertan en motivo de discusiones con tu pareja, háblale de tus preocupaciones y contarás con su apoyo, juntos buscarán alternativas que les permitan superar los malos momentos. Es un buen día para poner en marcha el proyecto que venias postergado, decídete, te ira muy bien. Número del éxito, 5.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu relación sentimental dará un giro favorable haciéndose más estable, se disiparán tus dudas y sentirás que tienes motivos para confiar plenamente en el amor de esa persona. Contratiempos pasados te harán extremadamente precavido, pero hoy necesitarás tomar decisiones rápidas para sacar adelante tu trabajo. Número del éxito, 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Cuidado con esa amistad que se está convirtiendo en una estrecha relación, podrías verte involucrado en una aventura que te perjudicaría, piénsalo. Tu trabajo te dará grandes satisfacciones el día de hoy, pero debes de poner un poco más de tu parte para que el éxito que has logrado perdure. Número del éxito, 20.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu soledad terminará, le darás una oportunidad a esa persona que te ha declarado abiertamente su amor y no te arrepentirás, será una relación armoniosa y tendrás la seguridad de que es quien estabas esperando. No calles tu malestar ante situaciones que te incomodan, conversa con tu entorno y llegarán a un acuerdo que les permita trabajar tranquilamente. Número del éxito, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Día feliz en el amor, la persona que te ilusiona no escatimará detalles para demostrarte lo importante que eres en su vida, serán momentos maravillosos que te demostrarán que tus sentimientos son correspondidos. En el ámbito laboral no tienes de qué preocuparte, tu eficiente trabajo será recompensado. Número del éxito, 13.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Corresponde al cariño y a las atenciones que recibes del ser amado, eres muy importante en su vida y tus demostraciones de amor le darán seguridad y alejarán su temor de que alguien ocupe su lugar en tu corazón. Habrá mejoras en lo económico que te darán tranquilidad, pero pensarás un poco más en el futuro y ahorrarás. Número del éxito, 19.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Por momentos estarás triste, pero este tiempo a solas lo necesitabas para comprender que tus decisiones sentimentales las debes tomar con mucha mas cautela. No te pongas nervioso ante las peticiones de tus superiores, ya que por ningún motivo tu trabajo se verá afectado. Número del éxito, 22.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com