Horóscopo: Esto te deparan los astros este jueves, 24 de marzo

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este jueves, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Evita relaciones secretas, pueden traerte problemas y sobre todo los triángulos amorosos, a los que te veras expuesta si no tomas tus precauciones, piensa antes de actuar. Tendrás una posición organizadora y un tanto conciliadora a la hora de tomar decisiones laborales, te preocuparas por no afectar directamente a nadie de tu entorno. Número del éxito, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No dejes que los desacuerdos con tu pareja se ahonden, una conversación esclarecedora terminará con las tensiones, la sinceridad mantendrá estable tu relación sentimental. Al fin podrás realizar el viaje que tanto has ansiado, laboralmente será una experiencia enriquecedora y en lo económico un gran paso adelante. Número del éxito, 18.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu personalidad virtuosa y apacible, ha conquistado a esa persona que jamás pensó sentir a primera vista el amor, no temas equivocarte y date la oportunidad. Por errores de terceros podrías tener problemas en el trabajo que terminarían afectándote de manera directa, estate atenta para que esto no pase. Número del éxito, 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La tentación de una aventura rondará tu corazón, cuidado porque estarías poniendo en riesgo tu estabilidad por una relación que no significará nada en tu vida. Recibirás la ayuda que te permitirá concretar tus proyectos con éxito, aprovéchala al máximo. Número del éxito, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No juzgues a esa persona sin conocerla bien, te llevarás una grata sorpresa si la tratas más y le permites demostrarte que sus sentimientos son sinceros. Laboralmente no es buen momento para buscar cambios, la oportunidad que esperas llegará y será la recompensa a tu esfuerzo y paciencia. Número del éxito, 16.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tratar de ser el centro de atención de tu pareja te hace asumir actitudes dominantes que la incomodan, respeta su espacio y estarás poniendo bases sólidas a tu relación sentimental. Mucho cuidado con tu presupuesto, no aceptes invitaciones de personas que tienen un ritmo de gastos que no podrás seguir. Número del éxito, 5.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tenderás a expresar tu lado sensible y romántico a la persona que amas y veras sorprendidas que esta te corresponderá como nunca antes. En el ámbito laboral, volverás a tener responsabilidades que habían sido designadas a otra persona, aprovecha esta segunda oportunidad. Número del éxito, 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: El amor te sonríe, estás pasando por una etapa maravillosa que conservarás gracias a la buena comunicación y confianza que existe en tu relación sentimental. Una persona nueva en tu trabajo te incomodará con exigencias y aires de superioridad, controla tu carácter impulsivo, no te conviene una discusión, si te tranquilizas podrás dejar en claro tu posición sin provocar situaciones tensas. Número del éxito, 20.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Un nuevo amor llegará a tu vida, aunque podrías sentirte abrumado ante alguien de carácter fuerte y decidido, será un sentimiento pasajero que se borrará con sus atenciones. Recibirás buenas noticias en tu trabajo, es momento de ponerte las pilas y tener todo en orden para futuros proyectos. Número del éxito, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tranquilízate y no te dejes llevar por tus impulsos, terminar tu relación sentimental por un desacuerdo con tu pareja sería un error del que te arrepentirías, piénsalo. Surgirán problemas en tu trabajo que te preocuparán, no te involucres y no te verás afectado por ellos. Número del éxito, 13.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Escucha los consejos de tu pareja que te previene de esa persona que se acerca a ti con intenciones poco claras, su intuición le hace percibir que podría perjudicarte, esta vez tiene razón y su desconfianza no es producto de los celos. Laboralmente, la llegada de personal nuevo te hace temer de lo logrado, confía en ti mismo, y sigue trabajando con el mismo entusiasmo de siempre. Número del éxito, 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No dejes pasar por alto los consejos de personas con más experiencia que ven con preocupación cómo tu comportamiento desconsiderado hace sufrir a tu pareja, escúchalos, te darás cuenta de tu error a tiempo. Recibirás buenas noticias sobre ese trabajo al que estás postulando, esta vez no te detendrás ante nada para consolidar tus metas. Número del éxito, 22.

