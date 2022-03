Hillary Clinton dio positivo a covid-19 con síntomas leves

marzo 23, 2022 - 6:42 am

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de 74 años de edad, anunció este martes que dio positivo por covid-19. Aunque aclaró que tiene síntomas «leves» y que se encuentra «bien».

En un mensaje en redes sociales explicó que su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), dio negativo a la prueba y también se encuentra bastante bien.

«Di positivo por covid. Tengo algunos síntomas leves de resfriado, pero me siento bien. Estoy más agradecida que nunca por la protección que las vacunas brindan contra enfermedades graves», expresó la también excandidata presidencial.

Hillary Clinton hizo un llamamiento a vacunarse y a aplicarse las dosis de refuerzo. Además, pidió a sus seguidores «recomendaciones de películas», para ver durante su periodo de aislamiento.

Este mismo martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció también que dio positivo por covid-19 y que no podrá acudir al viaje a Europa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dio negativo al test.

Psaki dijo que había estado en “dos reuniones socialmente distanciadas” con el presidente el lunes, pero que él “no se considera un contacto cercano, según lo definido por la guía de los CDC”.

La noticia surgió pocas horas antes de que Biden volara a Europa para reuniones diplomáticas con líderes aliados en Bruselas y Varsovia.

Su declaración agregó que el propio Biden dio negativo el martes a través de una prueba de PCR.

El 13 de marzo, el expresidente Barack Obama (2009-2017) también anunció que dio positivo por covid-19 con síntomas leves.

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 22, 2022