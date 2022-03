Hija del actor Cristian de la Fuente reaparece en redes tras recibir un disparo en un asalto

Un escrito que demuestra sus valores y su inmenso amor por la vida, a pesar de esta experiencia que no olvidará jamás pero que tampoco la va a paralizar de cumplir sus grandes sueños.

«Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión ¡me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien», empieza su sincero escrito en Instagram.

Sus padres, Cristian y Angélica Castro, han sido sus pilares tal y como muestra la foto que la joven ha publicado en la que los tres entrelazan sus manos, como se hace en los mejores equipos.

«Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país ¡que quiero tanto! Muchas gracias a todos», concluyó.