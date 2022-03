Hailey Baldwin, la esposa de Justin Bieber, estuvo internada de urgencia por un coágulo sanguíneo en el cerebro

marzo 14, 2022 - 4:06 pm

Hailey Baldwin (25) sorprendió en las últimas horas al anunciar que el pasado jueves 10 de marzo, estuvo internada en un hospital durante algunas horas. Por tal motivo, la modelo dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, en el que explicó la angustiosa situación.

La mujer de Justin Bieber, quien ya se encuentra en casa recuperándose de este inesperado episodio de de salud, relató cómo fue el momento en el que se dio cuenta de que algo no estaba bien. “El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi marido cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital”, comentó en el mensaje escrito en su red social.

“Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre pequeño en mi cerebro, lo que provocó una breve falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas”, continuó Hailey Baldwin, que si bien consiguió sobreponerse de este problema de salud de forma rápida, lo recuerda como un momento de mucha preocupación.

La esposa de Justin Bieber también aprovechó su publicación para agradecer a todo el equipo médico que estuvo pendiente de su evolución. “Estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron”. Además, le dedicó unas palabras a aquellos seguidores que le han demostrado su cariño. “Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y el amor”, finalizó la joven modelo.

Hailey Baldwin sufrió este inesperado problema de salud tras regresar de la Fashion Week de París y semanas después de que su marido cancelara varios de sus compromisos por dar positivo en coronavirus. La gira Justice World Tour contempla que Bieber recorra los cinco continentes a través de más de 20 países en por lo menos 90 presentaciones, ya que también dará conciertos adicionales en Japón, Asia y Medio Oriente.

Justin Bieber se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos del mundo. Actualmente es el artista número uno en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores, y en Spotify, recientemente desbancó a Ariana Grande, quien hasta diciembre de 2020 se había posicionado como la cantante más escuchada de la plataforma de streaming musical.

Recordemos que la pareja se casó en 2018 y, un año más tarde, celebró una ceremonia más grande en estado norteamericano de Carolina del Sur, a la que asistieron sus amigos y sus respectivas familias. “Estamos creando momentos como esos para nosotros como pareja, como familia, estamos construyendo recuerdos”, dijo el canadiense al hablar sobre la vida con su esposa en ese momento. “Es hermoso todo lo que tenemos por delante. Antes, no tenía nada por delante. Mi vida doméstica era inestable. No tenía pareja. No tenía a nadie a quien amar. No tenía nadie con quien abrirme”, concluyó.

Infobae