Hace 27 años Selena Quintanilla se inmortalizó en manos de una mujer que pasó de ser una fan a su asesina

marzo 31, 2022 - 12:30 pm

Fue el 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar le disparó por la espalda a Selena acabando con la vida del “reina del tex mex”

Todo un continente se estremeció la mañana de aquel 31 de marzo al conocer la noticia de la muerte de Selena. Su asesina Yolanda Saldívar fue capturada luego del hecho y meses después, el 23 de octubre de 1995, fue encontrada culpable por homicidio en primer grado y sentenciada a cadena perpetua.

Desde entonces, Yolanda Saldívar permanece en la cárcel de máxima seguridad de la Unidad Mountain View, en Texas. Según informó el Departamento de Justicia Criminal de Texas en 2020 la mujer, que actualmente tiene 61 años de edad, podría solicitar libertad condicional en 2025. Abraham Quintanilla. padre de la interprete, reaccionó en el 2021 al respecto y aseguró que los seguidores de su hija podrían actuar en contra de Saldívar “y la pueden matar”.

“Ella fue sentenciada a una vida en prisión, pero según la ley de Texas, al completar 30 años, tiene derecho a ir a un comité a la prórroga. Eso no quiere decir que la vayan a dejar salir. Ella, en 30 años, 26 que murió Selena, nunca ha dicho que se siente mal. No creo que la vayan a dejar salir por eso. Yo creo que no la van a dejar salir”.

Los años han pasado, el triste adiós que se acerca a las tres décadas no ha sido impedimento para que la voz de Selena siga más viva que nunca, pues a través del tiempo sus más grandes éxitos han permanecido más vigentes que nunca.

Dos generaciones han crecido conociendo a la leyenda, a la diva, mientras otra sigue cantando y bailando sus temas, pues para muchos aquella mujer del “Amor Prohibido” y que se marchitó “Como La Flor” es sempiterna.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día