Guaidó se solidarizó con Ucrania y anunció la creación de comisión de voluntarios en el área de salud para migrantes

marzo 3, 2022 - 12:33 pm

Este jueves 3 de marzo, el líder de oposición, Juan Guaidó, participó en una marcha convocada en Caracas para rechazar la invasión de Rusia a Ucrania.

El líder opositor pidió el minuto de silencio y luego dio un discurso en el que manifestó que solidariza «en nombre de los venezolanos con el pueblo de Ucrania en esta demostración histórica, ejemplo de resistencia y lucha democrática y con el presidente Volodímir Zelenski, quien según él «es un ejemplo de liderazgo y coraje ante uno de los más viles autoritarismos que hoy estamos sufriendo a nivel global», aseguró.

Destacó que «este conflicto tiene repercusión global y repercusión para la dictadura de Maduro y también para los venezolanos dado al conflicto al que nos arrastró un dictador que hoy usurpa funciones tutelado desde Rusia».

«Hemos visto la vergüenza de haber votado en la ONU para evitar que se ejecuta la tragedia de la guerra convencional. A pesar que en Venezuela sufrimos asedio del constante ataque de una dictadura y que se ve reflejado como la guerra en este momento , que se ve reflejado en el hambre , en el clamor de las madres venezolanas que tienen la familia lejos, cuando miles han cruzado ríos», refirió.

«Con profunda empatía los venezolanos entendemos el dolor de esta guerra, en Venezuela amenazados incluso de colocar bases militares con la presencia de radares y situación de espionaje.

«Venezuela es un país de paz y resistencia. Nuestro rol es recuperación de la democracia y la libertad para evitar pretensiones autoritarias de Maduro complaciendo los interés de Putin».

«Hoy somos victimas de haber relativizado durante años el autoritarismo, el daño que podían o no causar. Esta guerra esta lucha no es librada como teatro en las calles de Ucrania que nos duele a todos. Va más allá no solamente de las calles de Venezuela, también en Nicaragua y Bielorrusia. hoy están a prueba las democracias del mundo y los sistemas multilaterales».

«Es lógico ver un país que invadió a otro de manera violenta, presidir el consejo de Seguridad de la instancia de la cual pretende vetar la discusión, la repuesta es evidente; no. Debemos revisar los mecanismos a nivel global.

Anunció la creación de comisión de voluntarios en el área de salud

«Los venezolanos que han sido refugiados que son migrantes, médicos, doctores, servirán como voluntarios para atender la emergencia humanitaria causada por esta autocracia. Hemos todas las labores para articular esta misión voluntaria a nivel humanitaria y a nivel de salud. Si hemos sufrido las consecuencias de los migrantes. No hemos perdido la solidaridad. No vamos a perder nuestra humanidad. Basta que los grises quieran relativizar con la tragedia».

«Mi reconocimiento profundo a estos médicos que se prestan de voluntarios y estaremos atentos para ampliar la participación en esa misión, que puedan participar en los corredores humanitarios y en los lugares donde podamos y si es simbólico este aporte lo estamos haciendo desde un país en dictadura que también sufre. Anunciaremos los próximos pasos por los canales oficiales», dijo.

Por último Guaidó hizo «un llamado a la Unión Europea, donde entregamos una comunicación. Acabamos de aprobar un acuerdo en rechazo claro, contundente, sólido a la invasión ordenada por Putin y le entregamos documento a la Unión Europea. Es momento de acción. Seguimos hasta lograr la libertad de este país».

Ernestina García

Noticia al Día