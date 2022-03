Guaidó catalogó como «vergüenza» que el gobierno use a Venezuela en la ONU para apoyar maniobras de Rusia

marzo 1, 2022 - 9:12 am

El opositor venezolano, Juan Guaidó, repudió el apoyo manifestado por el gobierno de Nicolás Maduro en nombre de Venezuela a las maniobras realizadas por el presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania.

Su posición la dio a conocer a través de las redes sociales en la que informó que Venezuela sigue minuto a minuto la resistencia que vive el pueblo ucraniano, ante la invasión rusa.

«Es una vergüenza para los venezolanos que la dictadura use el nombre de nuestro país en la ONU para secundar la barbarie de Vladimir Putin», escribió en sus redes sociales.

«Venezuela condena sin titubeos la invasión rusa. Estamos con el pueblo de Ucrania, lo demostró el voto de nuestra delegación en la OEA», aseguró.

Guaidó afirmó además que la ONU está obligada a revisar sus mecanismos y sus respuestas a las desgracias generadas por «autocracias» que no respetan la vida. «Ser relatores de la tragedia no es suficiente, no lo ha sido para Venezuela y no lo es ahora en Ucrania».

«Los venezolanos tenemos que dejar muy claro: El voto de Maduro en la ONU ante la atrocidad cometida por Putin, NO nos representa», reiteró.

«Venezuela es un país noble que resiste contra el autoritarismo, que cree y lucha por la democracia, por la libertad y por la dignidad de la gente», puntualizó.

