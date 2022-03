Gomitas de cannabis con forma de orejas mordidas: el nuevo producto de Mike Tyson (+Foto)

marzo 15, 2022 - 8:09 pm

Mike Tyson no deja de innovar en su rol como empresario y este martes anunció el lanzamiento de un nuevo producto: Mike Bites. Se trata de unas gomitas masticables de cannabis que tienen forma de orejas mordidas, en un claro guiño a su recordada agresión sobre el ring a Evander Holyfield. El ex boxeador anunció la venta de esa especie de golosina con la que espera recaudar millones.

El ex campeón mundial de los pesos pesados ha abogado durante mucho tiempo por la legalización del cannabis y lanzó su propia marca de productos de marihuana en octubre de 2020. Además hace varios años que liderar un proyecto de cultivo en California que lo ha convertido en un líder de los movimientos que luchan por la despenalización y la legalización del consumo, tenencia y venta de la marihuana.

El producto está claramente inspirado en el mordisco que Tyson le dio a Evander Holyfield sobre el cuadrilátero en el combate celebrado en 1997, en uno de los episodios más recordados y polémicos de la historia del boxeo profesional.

Uno de los socios del ex campeón mundial de los pesos pesados, Fred Frenchy, publicó en redes sociales un breve comentario sobre el lanzamiento de esta golosina de cannabis: “Sabes que teníamos que hacer esto, hijo”. Es evidente que hacía tiempo ambos venían dialogando sobre aprovechar aquel violento mordisco para generar dinero con algún tipo de producto. Por el momento, las Mike Bites estarán solamente disponibles en California, aunque el plan será, seguramente, expandirlas por varios estados.

Habrá que esperar para ver cuál será la reacción de Holyfield frente a este lanzamiento, quien en 2020 confesó que tenía planeada una venganza contra Tyson, pero logró contenerse gracias a una advertencia previa al histórico combate de 1997. “Un profeta me dijo, ‘Mike te hará algo malo en esta pelea, pero tu debes mantenerte enfocado tu tarea. Porque esa es la única manera que el puede ganarte, él puede atraparte si te distrae”’, contó en diálogo con la BBC.

“Lo iba a morder en la cara, pero cuando el profeta me dijo que algo así podía pasar yo le avisé a mi esquina antes de pelear, ‘Si este tipo me hace algo, háganme acordar lo que me dijo el profeta’”. Fue así que al llegar a su rincón sus colaboradores lograron calmarlo y evitaron una masacre en el cuadrilátero que ya estaba manchado de sangre.

Holyfield cobró por aquel combate, que finalmente fue suspendido por la mordida, 35 millones de dólares y hoy en día es recordado como la principal contrafigura de Mike Tyson. La rivalidad entre ambos es tal que en el último tiempo se especuló con un posible tercer capítulo sobre el ring, pero no hubo acuerdo entre las partes.

Infobae