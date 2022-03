Génesis Fuenmayor, una abogada zuliana que deleita los paladares en Florida con el arte culinario que aprendió de su madre en Maracaibo

marzo 22, 2022 - 2:25 pm

Génesis Fuenmayor es una de las tantas venezolanas que se abrió camino hacia los Estados Unidos de Norteamericana en busca de mejores horizontes. Dejó a un lado su profesión de abogacía para iniciar otro oficio que aprendió de su madre y que igualmente le ha apasionado….el arte culinario.

En ese nuevo emprendimiento ha cautivado el paladar de muchos norteamericanos y algunas publicaciones de ese país han destacado su labor. Una de estas, Orlando Voyaguer, le dedicó un espacio para resaltar su arte. A continuación la reseña:

Lola’s Bakery nació en 2018, cuando su creadora Génesis Fuenmayor decidió emprender, ser independiente y trabajar en algo apasionante, desarrollando la pasión por la repostería que heredó de su madre Lola, con el fin de deleitar paladares con arte lleno de sabores y al mismo tiempo honrar su memoria. Su trabajo es una combinación entre la experiencia de vivir con su mamá en la cocina allá en Maracaibo, Venezuela, el descubrimiento de nuevos sabores gracias a la multiculturalidad en el nuevo país que ha tomado como hogar (EE.UU.) y sus estudios formales realizados en la Escuela August Escoffier. de Artes Culinarias. Lola’s Bakery se dedica especialmente a realizar tartas totalmente personalizadas para todo tipo de eventos y para ello su creadora utiliza diferentes técnicas de diseño como elaboración de figuras modeladas, estampados de azúcar, manejo de pastillaje, confección de tartas tridimensionales, fabricación de piezas artísticas elaborado con papel de arroz, gofre y caramelo, entre otras técnicas. En palabras simples…. Para crear la torta de tus sueños, se dedican a hornear la diferencia combinando arte y sabor.

Estoy seguro de que no dirías que ha estado libre de obstáculos, pero hasta ahora dirías que el camino ha sido bastante sencillo.

No, no lo ha sido. En primer lugar, llegar a un nuevo país donde tienes que aprender la cultura, el idioma, el negocio, las preferencias de los clientes y otras cosas lleva tiempo. Además, las tartas personalizadas es algo que se renueva cada año y hay que actualizarse. He cometido muchos errores en relación con el trabajo del azúcar, la elección de ingredientes, el apoyo y el recorrido de un pastel de 5 pisos, tantos ‘errores’ que afortunadamente hoy puedo decir que he aprendido de esos errores y soy mejor pastelero de lo que era. un par de años atrás. Perder a mi mamá fue otra lucha, además del hecho de que no pude estar con ella durante dos años antes de que falleciera, es algo que he aprendido a sobrevivir con eso y trato de honrarla con la panadería con cada creación. que hago Siento que con cada sabor que disfrutan mis clientes, mi mamá sigue viva en esos momentos de alegría y dulce placer. Además, ser emprendedor no es tan fácil como parece. Es cierto que vas a tu ritmo pero te encargas de todo, en mi caso por ejemplo abarco todos los departamentos: Atención al Cliente, Administración, Inventario, Fotografía, Marketing y Publicidad, Repostería, Decoración, Reparto, pero porque mi pasión es un esfuerzo que estoy dispuesto a hacer todos los días.

¿Puedes contarles a nuestros lectores más sobre lo que haces y lo que crees que te diferencia de los demás?

Soy Chef Pastelero. Me especializo en hacer tortas personalizadas para todo tipo de eventos, pero también hago postres, y últimamente he estado promocionando mi negocio en el Farmers Market. Tengo algunos planes a futuro como abrir un Coffee Shop, dar clases de decoración de tortas y elaboración de postres. Tengo un recetario que combina sabores de mi país (Venezuela) y sabores de aquí (América) y otras culturas como Italia, Puerto Rico, Perú, Argentina y otras. Mi confección de postres va desde galletas, macarons, pays hasta mini cakes de diferentes sabores, mis bestsellers son Mármol, Chocolate Baileys Irish Cream, Red Velvet y Tres Leches. Estoy orgulloso de que todos los días hago algo para mantener mi negocio y hacerlo crecer. Estoy feliz de que mi mamá esté orgullosa de mí porque mi familia lo está. También estoy orgulloso de aprender otro idioma y estudiar mi carrera culinaria en inglés. La mejor parte para mí es cuando mis clientes dicen que es increíble ver tantos pasteles impresionantes y aún no ser la mejor parte porque cuando prueban los sabores, se vuelven aún más increíbles.

En términos de su trabajo y la industria, ¿cuáles son algunos de los cambios que espera ver en los próximos cinco a diez años?

Me veo abriendo 1 o 2 Coffee Shops, también abriendo un Class Room para brindar cursos presenciales y en línea, tal vez participando en algunos concursos de panaderos.

