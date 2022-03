Fedecámaras asegura que hay más de 800 empresas que fueron expropiadas en el país

marzo 24, 2022 - 9:44 pm

El primer vicepresidente de Fedecámaras, Adán Celis, señaló que ve como positiva la devolución del Sambil La Candelaria a sus dueños.

Asimismo, indicó desde la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) que hay más de 800 empresas expropiadas en el país que esperan respuesta.

«Hay más de 800 empresas que fueron expoliadas, que fueron expropiadas sin ningúntipo de retribución hacia sus dueños», destacó.

Sostuvo que debe haber un proceso acelerado de devolución de estas empresas, dado que, si se entrega una empresa por samana, estarán hasta el 2060 devolviéndolas.

«Hay una cantidad de empresas industriales, hay una cantidad de tierras que fueron expropiadas. Hay que devolvérselas a sus legítimos dueños», acotó.

Por su parte, Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, manifestó que hay hay alrededor de 1.500 casos entre comercios, fincas y el sector industrial que están a la espera que le devuelvan sus empresas.

Sin embargo, muchos propietarios de las empresas que fueron expoliadas no están en capacidad de poderlas retomar porque no cuentan con los recursos para reactivarlas: «necesitarían créditos que no tenemos en este momento en Venezuela».

Con información de Finanzas Digital