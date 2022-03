Falleció Edgar Pacheco ‘Pandereta’, reconocido artista plástico zuliano

marzo 16, 2022 - 3:00 pm

Al conocerse la noticia de la muerte del artista plástico zuliano Edgar Pacheco, Pandereta, las condolencias no se hicieron esperar. El periodista Alexis Blanco dedicó sentidas palabras que nos acercan a la dimensión del personaje, creador, hombre de bien, que dejó profunda huella en Maracaibo.

PANDERETA…Edgar Pacheco trazó su último dibujo, esta madrugada de miércoles 16 de marzo. Los Idus se han llevado, agarrado del corazón, a uno de los artistas más importantes de esta comarca alucinada y ciega de tanta luz. Sin trámite ni oficio murió como lo que siempre fue: un artista fulminado por el poder del relámpago. A excepción de Beatriz Canaán de Rincón, ninguno de los escasos galeristas que quedan en el Zulia pudo comprender la excelsa dimensión del dibujante cuya obra, mercadeada al menudeo por él mismo junto con su esposa, Rita, está emparentada con la de los grandes y gloriosos, los Franciscos, Hung y Bellorín, Filiberto Cuevas, Carmelo Niño, Edgar Gutiérrez, Henry Bermúdez, Günther Castillo, los maracuchohispanos, Asián y Alcazar y agregue usted los que ahora olvido, eso sí, que sean pertenecientes a la inigualable década de los setenta. Si no, no…Ay ay ay, Pandereta, no nos alcanzó la tela para fumar ese último cigarrito trueno y conversar largo y profundo sobre el grande arte y sus más profundos y admirables secretos y regocijos. Pandereta el de las rutinas de chistes maracuchistas-leninistas, el enorgullecido padre de Fabricio y Silvia, la diseñadora gráfica cuyo nombre honraba el glorioso poema de Hesnor Rivera, a quien detestabas como persona pero idolatrabas como poeta.

Una vez me llamó doña Beatriz para pedirme el favor de que escribiera ese texto para una individual tuya, con aquellos magistrales dibujos, principalmente los que desarrollaban ese vasto universo de la música. Pequeñas joyitas con las que a diario levantabas la calle y llevabas el pan, el abrigo y el conocimiento hasta los santos coxones de tu humildad inaudita. Vaya orgullo el tuyo cuando proclamabas que tus vástagos habíanse graduado en la pinche Urbe y, así, nos tomábamos una fría en Bellas Artes, siempre con ese cartapacio de arte desmelenado, pleno de historias mínimas que comparaba con las que propiciaron la nueva novela francesa y entonces sacabas tu mejor arma, después de la muñeca con la que dibujabas, la memoria, para siempre hablar con amor de Marlene Nava, quien te hizo esa primera entrevista que, como el primer amor (Lila Morillo, dixit) nunca se olvida. Vergación de triste estoy.

Muy temprano, en un mensaje de voz tan dolido, Luz Labat actuó como una ciberpythia y me informó que ya no querías más miércoles miserable. Luz me dice que habrá que inventar otra pequeña subasta de amor para poder ofrendarte las exequias que tu arte te merecen. Pero, ay ay ay, bienamado hermano Pande, uno nunca sabe cuándo esta aldea se enmascara o muerde. Vos sabréis, allá por el morado mundo, de lo que estoy hablando con lágrimas y sangre mezclándose con tus tintas y aguadas.

Edgar Pacheco, Pandereta, exalumno de la Neptalí Rincón, luego becado en Caracas por otra de sus “madrinas estetas”, Lía Bermúdez, cuando fue Secretaria de Cultura, y lo envió al Centro de Enseñanza Gráfica, litografía y grabado sobre metal, y en el Taller de Luisa Palacios, otra de sus madrinas, quien le enseñó también el laborioso oficio del tallado sobre piedra”.

En enero de 2019, Pandereta confidenció a la colega Reyna Carreño Miranda vainitas muy de él: que “la cultura se ha politizado, la política ha desmejorado la función del artista, lo ha limitado, porque el hecho de no participar de una tendencia lo ha execrado o el mismo se aparta para no participar. Están utilizando a los artistas para crear un apoyo a la política […].

También está la realidad de que los compradores de arte están migrando. Cuando se monta una exposición van tres personas, porque los demás están fuera del país, esa ausencia crea cierta pesadez en los artistas y eso incide en la creatividad. Nos estamos quedando solos”.

Solo pero jamás olvidado, mi pana Pande. Hoy trataré de visualizar quien o quienes del nuevo gobierno, sea local o regional, se hagan cargo de tus despojos mortales y asuma tus trazos de pequeño Dios dando y ofrendando vida.

Desde el Salmo 23, que tanto repetías mientras fumábamos oraré por vos y por nos: «El Señor es mi pastor, nada me faltará…»

Buen viaje, poeta Pande…

Por vos y para vos

Oración

Memoria

Silencio

Descansa en paz…

Alexis Blanco