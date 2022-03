Fabio Quartararo hizo la primera pole del año de MotoGP con récord en Indonesia (Videos)

marzo 19, 2022 - 11:04 am

El campeón mundial de MotoGP, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), logró este sábado su primera pole position en 2022 y saldrá por delante del español Jorge Martín (Ducati-Pramac) y del también francés Johann Zarco (Ducati-Pramac) el domingo en el Gran Premio de Indonesia.

Brad Binder (KTM), Enea Bastianini (Ducati-Gresini), sorprendente líder del campeonato tras su victoria en Catar hace quince días, y el subcampeón de 2021 Francesco Bagnaia (Ducati) partirán en la segunda línea.

El seis veces campeón de MotoGP Marc Márquez cayó dos veces seguidas en la primera parte de la calificación y saldrá en 14ª posición el domingo a las 15H00 locales (07H00 GMT), después de que el italiano Franco Morbidelli fuese sancionado con tres puestos por no respetar el procedimiento durante los entrenamientos libres.

Quartararo, en forma desde los primeros entrenamientos del viernes, busca un repunte tras su 8º puesto en la prueba inaugural de Catar, con una Yamaha sin potencia.

En el flamante circuito de Mandalika y bajo el calor tropical de la isla de Lombok, el francés firmó la 16ª pole de su carrera en la élite. Es la primera vez, desde junio de 2021 en Cataluña, que marca el mejor tiempo en la clasificación.

«¡Está bien estar de vuelta aquí, ha pasado mucho tiempo!, reconoció sonriente tras la prueba desde en la plaza reservada para las entrevistas con los tres primeros. «Estoy muy feliz».

La tercera línea estará formada por Miguel Oliveira (KTM), Alex Rins (Suzuki) y Jack Miller (Ducati). En Moto2, la ‘pole’ fue para el británico Jake Dixon, por delante del español Augusto Fernández y de su compatriota Sam Lowes.

En Moto3, será el español Carlos Tatay el más rápido y estará acompañado en la primera fila de la parrilla por el brasileño Diogo Moreira y el indonesio Mario Aji.

