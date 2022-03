Fabio Quartararo domina los primeros ensayos libres de MotoGP en Indonesia

marzo 18, 2022 - 11:56 am

El campeón mundial de MotoGP, el francés Fabio Quartararo, lideró el viernes tras las dos primeras tandas de ensayos libres del Gran Premio de Indonesia, superando a su compañero italiano de Yamaha Franco Morbidelli, segundo, y a su compatriota Johann Zarco (Ducati-Pramac) en el nuevo circuito de Mandalika.

Tras ser apenas noveno en la carrera inicial de la temporada en Catar, hace dos semanas, Quartararo (22 años) intenta este fin de semana tomarse la revancha en el calor tropical de la isla de Lombok.

«Me esperaba estar en el Top 5, pero por supuesto ser el primero es mucho mejor», celebró. «Conseguí hace una buena vuelta, aunque cometí algunos errores», puntualizó.

Here come the Yamahas! 👏 @FrankyMorbido12 and @FabioQ20 blast to the top! 👊 #IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/GfhdTKzNam

El trazado de Mandalika, a orillas del mar y con una línea recta de ‘apenas’ 507 metros, parece ajustarse muy bien a las características de las Yamaha, a las que les faltó velocidad en Catar, donde la principal recta es del doble de distancia.

Morbidelli estuvo a apenas 30 milésimas de segundo de Quartararo en la hoja de tiempos del viernes. El día no había empezado bien para Quartararo, que en la primera tanda de los ensayos libres apenas fue 16º. En el inicio de la segunda tanda tuvo un problema técnico, pero con otro moto pudo conseguir el mejor crono del día.

Por su parte, el ganador de la primera carrera de la temporada, el italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini), se cayó sin gravedad y fue quinto en la hoja de tiempos de la jornada.

El español Marc Márquez (Honda), seis veces campeón mundial en la categoría reina, se cayó igualmente a alta velocidad, cayendo del lado derecho, el del brazo que se fracturó en 2020. Se levantó rápidamente, pero apenas pudo lograr el 22º mejor crono del día.

«Hoy por la mañana hemos podido ir bastante bien, pero por la tarde hemos sufrido una caída cuando no era el mejor momento. Esto puede suceder cuando estás apretando para lograr una vuelta rápida. Todavía tenemos que trabajar para decidir qué neumático será el mejor para la carrera, ese será el objetivo principal para mañana. Antes de la caída estaba bien, pero tendremos que ver cuál es la situación mañana», declaró el piloto catalán.

The Yamahas hit back in Indonesia! 👏

But the big story, four of the big hitters will be hoping it's dry tomorrow morning to escape the clutches of Q1! 👀#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/eNtvybW4Hg

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 18, 2022