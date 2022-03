Exgerente de Citgo liberado: «Estar tras las rejas me ha causado mucho sufrimiento y dolor»

marzo 10, 2022 - 12:04 pm

Gustavo Cárdenas, el ejecutivo petrolero estadounidense liberado luego de más de cuatro años encarcelado en el país, celebra, junto a su familia, el final de una larga pesadilla; pero señala que sus colegas encarcelados «merecen las mismas bendiciones».

Cardenas, quien llegó a su casa en Houston a las 4 a.m. del miércoles después de volar durante la noche desde Caracas con un alto funcionario del Departamento de Estado, declaró a The Associated Press, que su encarcelamiento de más de cuatro años “ha causado mucho sufrimiento y dolor, mucho más de lo que puedo explicar con mis palabras”.

«Salí de la cárcel y obtuve mi libertad después de unos 1570 días de cautiverio injusto. Fue un tiempo muy duro marcado por un profundo dolor, pero también por la fe, la esperanza, el amor y la supervivencia», dijo.

Por lo que pide la pronta liberación de los miembros restantes de Citgo, la compañía petrolera de Houston donde todos trabajaban.

El gerente de Citgo, atribuyó su liberación al presidente Joe Biden y otros funcionarios estadounidenses, así como al apoyo recibido del exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y Mickey Bergman del Centro Richardson, que ha trabajado para asegurar la liberación de decenas de estadounidenses detenidos en el extranjero.

