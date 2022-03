Eva Longoria está de cumpleaños 47 años

marzo 15, 2022 - 12:17 am

Eva Jacqueline Longoria está de cumpleaños. Nació 15 de marzo de 1975. es una actriz de cine y televisión, modelo y empresaria estadounidense.

Es conocida por interpretar el papel de Gabrielle Solís en la serie de televisión Desperate Housewives.

Longoria obtuvo sus primeros trabajos como actriz en la televisión. Participó como invitada en los dramas Beverly Hills, 90210 y General Hospital, en el año 2000. Desde 2001 a 2003, integró el reparto del serial televisivo The Young and the Restless, donde representó el papel de Isabella Braña Williams, una mujer psicótica.

En 2004, Longoria firmó un contrato para protagonizar, junto a Teri Hatcher, Felicity Huffman y Marcia Cross, entre otros, la comedia de televisión de la cadena estadounidense ABC, Desperate Housewives. Allí representa el papel de ‘Gabrielle Solis’, una exmodelo. De todas las series estrenadas en 2004, Desperate Housewives es una de las que se ha mantenido en emisión con altos índices de audiencia y una gran acogida por parte de la crítica. Por su desempeño actoral, Longoria fue nominada al Globo de Oro.

