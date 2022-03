Estallaron un artefacto explosivo frente a una estación de Policía en Bogotá (+Video)

marzo 6, 2022 - 3:16 pm

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre las 7:25 de la noche del sábado, frente a la estación de Policía de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, se escuchó una fuerte explosión.

Al parecer un sujeto abandonó una maleta que posteriormente estalló. No hay reporte de civiles o uniformados lesionados de gravedad. Sin embargo, una persona que pasaba por el sector se vio afectado de manera leve por una esquirla de vidrio, de acuerdo con la Policía de la ciudad.

Además, 44 viviendas sufrieron daños menores, principalmente en sus vidrios, tejas y algunas instalaciones eléctricas.

Según el general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el artefacto se habría activado de manera controlada a través de radiofrecuencia, pues en la escena se encontró un control de vehículo que es materia de análisis.

«De acuerdo con los técnicos antiexplosivos se trataría de un explosivo (que aún no ha sido identificado) de aproximadamente 20 a 25 kilos que es ubicado en la parte sur del parqueadero de Ciudad Bolívar donde nos afecta un vehículo bus», informó el general Camacho en una declaración a medios de comunicación. Los residuos del explosivo fueron enviados a laboratorio para determinar de qué se trata.

Entre las primeras hipótesis que manejan las autoridades está la posible participación de grupos terroristas como el Eln y los grupos organizados residuales. Lo anterior, señala el general Camacho, «teniendo en cuenta la amenaza que ellos han venido realizando contra el evento electoral, principalmente, en todo el país. No hay una presencia física de estos delincuentes, pero no podemos desconocer el envío de una posible comisión».

En ese sentido, este domingo la alcaldesa de la capital, Claudia López, dio declaraciones con el objetivo de «dar un parte de serenidad y solidaridad para la ciudadanía». Pidió que no se especule y que sean las autoridades las que se encarguen de toda la investigación y de la captura del responsable.

No obstante, no desconoció la existencia de una alerta frente a los comicios. «Éramos muy conscientes desde hace varios meses que teníamos amenazas de diferentes organizaciones criminales y terroristas que, en particular, quieren causar zozobra» en la jornada electoral. Pero fue enfática en asegurar que, con la confirmación del Ministerio de Defensa y del conglomerado de Fuerza Pública, no hay presencia ni operación permanente de ninguna estructura armada ilegal en Bogotá, como las disidencias de las Farc o el Eln.

«No hay ningún riesgo para la ciudadanía. Vamos a seguir adelantando el certamen electoral con tranquilidad», remató. A su vez, recordó que el dispositivo de seguridad que se dispone para las elecciones el 13 de marzo en la capital ya está reforzado desde hace varias semanas.

«De quien cometió este hecho tengan la plena certeza de que lo vamos a capturar. Tenemos grabaciones de video que lo identifican, sabemos por dónde salió, tenemos prendas que dejó, y nuestra Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación ya están en la investigación», dijo López, quien informó que se ofrece una recompensa de hasta $ 200 millones para quien ayude a dar con el paradero del delincuente.

Por su lado, la Fiscalía informó que el CTI adelanta los actos urgentes y las primeras labores investigativas en el lugar. La Fiscalía asignó un grupo de fiscales e investigadores para esclarecer los hechos.

En una cámara de seguridad cercana al lugar quedó registrado el momento exacto en el que se presentó la explosión, que afectó principalmente a un bus de la institución y a varias viviendas de la zona.

El Tiempo