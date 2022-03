Escándalo sin precedentes: La broma de mal gusto de Chris Rock que desató la furia de Will Smith

marzo 28, 2022 - 8:59 am

Un momento incómodo y desconcertante se vivió en la entrega de premios Oscar número 94, cuando en plena presentación de una de las categorías, Will Smith irrumpió en el escenario totalmente enfurecido.

Chris Rock se encontraba presentando el premio a Mejor documental cuando hizo un desafortunado chiste que causó el enojo del actor y productor estadounidense.

El comediante bromeó diciéndole a Smith que esperaba con ansias una secuela de G.I. Jane, haciendo evidente referencia a la cabeza calva de su esposa Jada Pinkett Smith. Entonces Smith se levantó de su asiento, caminó hasta Rock y lo abofeteó. Después de volver a sentarse, Smith le gritó a Rock: “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, visiblemente airado.

La comparación del personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 G.I. Jane hizo alusión a la alopecia, el padecimiento que Jada Pinkett está afrontando desde hace algún tiempo.

Y es que la esposa de Will Smith lleva ya varios años luciendo el cabello corto, un corte muy fresco que se ha convertido en su señal de identidad. Sin embargo, en diciembre de 2021 la actriz fue más allá y se rapó completamente la cabeza, pero detrás de este look se encuentra una razón de peso que la misma actriz destapó en sus redes sociales.

“Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así”, comienza diciendo Jada Pinkett Smith en su video en Instagram donde aparece mostrando su estilo. “Esta alopecia y yo seremos amigas… ¡Punto!”.

“He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mira esta línea de aquí. Mira esto. Apareció así y va a ser un poco difícil de ocultar. Así que pensé en compartirlo para que no hicieran preguntas”, continuó narrando la actriz mientras acariciaba su cabeza totalmente rapada.

Ya anteriormente, en 2018, Jada había hablado sobre su calvicie. Fue en su show de Facebook Red Table Talk donde contó cómo comenzó a perder su cabellera. “No es fácil de afrontar. Estoy luchando contra problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de repente, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos”, recordó.

Jada recordó aquel momento como el peor de su vida en el que, literalmente, se quedó temblando: “Pensé… ‘Dios, me estoy quedando calva’”, dijo sobre su trastorno autoinmune de alopecia, que ataca directamente a los folículos pilosos y causa la pérdida del cabello.

Fue de este modo que la actriz de 50 años habló de manera directa sobre su condición, misma que ya han revelado padecer otras personalidades. En 2016 trascendió que Keira Knightley llevaba cinco años padeciendo alopecia, lo que la obligaba a usar pelucas. Por su parte, Naomi Campbell también ha sufrido la pérdida de pelo por el abuso del uso de extensiones.

No es la primera vez que el comediante se mofa de la esposa del “Príncipe del rap”, como muchas veces se refieren a Will Smith en redes sociales. En 2016, durante su monólogo de apertura en la ceremonia de aquel año, Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, con la que reclamaba inclusión y nominaciones para personas de piel negra.

“Jada se enojó, dijo que no vendría. Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las panties de Rihanna. No fui invitado”, comenzó.

“Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (…) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo el cómico, en referencia a la comedia que el rapero y actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica.

