Eric del Castillo salió en defensa de su hija Kate tras rumores por su orientación sexual

Eric del Castillo no dudó en salir a defender a su hija Kate del Castillo, tras los rumores que han surgido sobre la orientación sexual de la reconocida actriz, destacó el diario mexicano Milenio.

“La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan, ya… a las dos. Por Dios, como si no conociera yo a mi hija, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que no respeta a las personas”, aseveró el actor.

El cuestionamiento llega luego de que la cantante Ana Gabriel expresará su cariño por la actriz y asegurara, durante un en pleno concierto en Estados Unidos, .que estaba a punto de pedirle matrimonio.

“Estoy casi, a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar… Yo quiero venir y disfrutar y toda la cosa”, señaló la intérprete de éxitos como «Quién como tú».

En cuanto a los halagos que recibió Kate por parte de la famosa cantante Eric del Castillo señaló: “Sí, sí, me platicaron, yo no oí eso, pues. ¿Cuántos no le han propuesto matrimonio?, pero pues son medias atarantadas, caramba”.

Y como todo padre que quiere ver feliz a su retoño, el actor mexicano deseó que su hija compartiera su vida al lado de una buena persona que la haga feliz, igual que a su hermana Verónica. “Yo sería feliz si las viera ya con un esposo, bien casadas, que las cuida, que las apapache; no les digo que las mantengan porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas, pero uno quisiera, ya como una persona mayor, adulta. Pero respeto también la forma de pensar de ellas”, finalizó.

Rumores van, rumores vienen

No es la primera vez que la protagonista de «La reina del Sur», enfrenta los rumores sobre sus preferencias sexuales. Como se recordará, en 2012, Kate del Castillo levantó comentarios tras publicar una carta en la que, entre otras cosas, se quejó de cualquier persona que le juzgara su sexualidad. En una pasada entrevista, respondió que “No soy lesbiana, igual yo sé que muchas quisieran (entre risas)», dijo.

Aun así, a la mexicana, igualmente, se le ha visto levantar su voz en cuanto a temas LGBT. En 2009 lideró una campaña contra la homofobia organizada por la organización Bienestar de Los Ángeles.

Asimismo, en 2011, protagonizó un beso con un personaje abiertamente bisexual en su personaje de Teresa de la popular novela «La reina del Sur», de Telemundo. Ese mismo año, en la película «Without Men», dio vida a otro que sostuvo un romance con el personaje interpretado por Eva Longoria. En 2012, Kate interpretó a una presa transgénero en la película «K-11».

