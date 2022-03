En comedia, cómo sobrevive la última tienda de Blockbuster en EE.UU.

marzo 21, 2022 - 2:00 pm

Hubo un tiempo en que ser socio de Blockbuster era súper top. Irrumpió en 1985 en los Estados Unidos y arrasó con todos los videoclubs pequeños, para luego expandirse por el mundo: Australia, México, Alemania, Perú, el Reino Unido, Brasil, Japón e Israel entre otros países.

La clave de la cadena era su gran cantidad de copias de cada película y la posibilidad de devolverlas en un buzón sin necesidad de que el local estuviera abierto. El pago se realizaba de antemano y existía la posibilidad de rentar los títulos por 24 o 48 horas. Las tiendas eran amplias; los vendedores, atentos y jóvenes. Blockbuster llegó a tener 5.600 puntos de operación solo en los Estados Unidos y más de 9.000 en total.

Y ahora solo queda uno.

El negocio comenzó a declinar con la llegada de Netflix, que inicialmente era un club de suscripción que enviaba las películas por correo, y se extinguió con la consolidación de las plataformas de streaming. Por una mala decisión empresarial, en 2000 Blockbuster rechazó la posibilidad de comprar Netflix por USD 50 millones. Así fue como la entonces incipiente compañía terminó por devorar al gigante, y ahora que también produce contenidos contará la historia de la cadena de videoclubs.

Con el formato de una comedia, el proyecto que comenzará a grabarse en junio seguirá la vida de los empleados que hoy trabajan en la última tienda en pie de Blockbuster, ubicada en Bend, Oregon. Esta creación de Vanessa Ramos (Brooklyn Nine-Nine, Crashing) contará con 10 capítulos de 30 minutos.

“Esta es la historia de un grupo de dedicados compañeros de trabajo, con mucho corazón”, dijo a Deadline Tracey Pakosta, jefa de comedia en Netflix. Randall Park (Wandavision) interpretará a Timmy, uno de los seis personajes centrales, un soñador y amante del cine. Lo acompañarán Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) como Eliza, una madre de 40 años que está en crisis con su matrimonio: dejó sus estudios en Harvard para formar una familia, y ahora trabaja en Blockbuster. Olga Merediz (In the Heights) se suma a esta historia como Connie, que sigue como empleada de la tienda menos por el salario que por los amigos que ha hecho allí.

Los demás elegidos como coprotagonistas son Tyler Alvarez (I Never Have I Ever) como Carlos, Madeleine Arthur (To All The Boys I’ve Love Before) como Hannah y JB Smoove (Curb Your Enthusiasm) como Percy, el propietario de un centro comercial cuya hija trabaja en el último Blockbuster. Entre el resto del elenco se destaca Kamaia Fairburn (Overlord and the Underwoods) en el papel de Kayla.

Un mapa ilustra el ascenso y la caída de Blockbuster, la famosa cadena para rentar películas. (@jonerlichman)

Todos ellos van a intentar rescatar del olvido a esta última tienda de DVDs que sobrevive por el espíritu de sus trabajadores, dados los magros ingresos que genera. Las serie logró adquirir los derechos para usar el logo de Blockbuster y los uniformes de los empleados.

Infobae