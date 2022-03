Elon Musk volvió a dar positivo a covid-19

marzo 28, 2022 - 7:22 pm

Elon Musk informó a través de su cuenta de Twitter que se contagió por segunda vez con covid-19, pero se siente relativamente bien.

En un tuit publicado en la madrugada de este lunes, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX dijo que «supuestamente lo tengo otra vez (suspiro), pero casi sin síntomas».

Anteriormente dio positivo por covid en noviembre de 2020, antes de que hubiera una vacuna disponible, lo que lo llevó a la cuarentena durante un lanzamiento de cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional a bordo de un cohete SpaceX.

Musk ha planteado muchas preguntas sobre la política de salud pública relacionada con el covid desde que se descubrió la enfermedad. Pero ha dicho que apoya la vacunación, incluso así no crea que las vacunas deban ser obligatorias.

En su tuit de este lunes, Musk cuestionó si algunas de las variantes actuales de covid aún deberían considerarse covid-19, un número asignado al virus porque se descubrió por primera vez en 2019.

Covid-19 is the virus of Theseus.

How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?

I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2022