Elon Musk: «Europa debería reiniciar las centrales nucleares inactivas»

marzo 7, 2022 - 5:38 pm

Elon Musk aboga por el reinicio de plantas nucleares inactivas en Europa para contrarrestar la escasez de hidrocarburos causados a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. «Es crítico para la seguridad nacional e internacional», dijo. Días atrás también sugirió incrementar la producción de petróleo y gas. Aún cuando va en contra de sus intereses con Tesla.

Tras las acciones militares rusas, tanto la Unión Europea como una gran mayoría de naciones democráticas han impuesto embargos, cortado relaciones, pausado negocios, y tomado un buen número de acciones económicas y políticas para presionar al gobierno de Putin.

Parte del problema es que Europa y otros países tiene actualmente una dependencia energética con Rusia. Con las relaciones totalmente quebradas, se necesitará buscar alternativas. Reiniciar plantas nucleares, tal y como lo sugiere Elon Musk, es una de las soluciones.

«Espero que ahora sea extremadamente obvio que Europa necesita reiniciar las plantas nucleares inactivas e incrementar la producción energética de las actuales», dijo Elon Musk en su cuenta de Twitter.

Hopefully, it is now extremely obvious that Europe should restart dormant nuclear power stations and increase power output of existing ones.

This is *critical* to national and international security.

