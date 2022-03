Ellos son los nominados a “Mejor Actor” a los premios Oscar 2022

marzo 22, 2022 - 11:11 am

Una de las categorías más esperadas en los premios Oscar 2022 es la de “Mejor Actor” y en ella cinco de los mejores se disputan la estatuilla.

El próximo 27 de marzo se celebrarán los premios Oscar 2022 y esa noche se decidirá quién es el mejor director del año entre Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith, Javier Bardem y Denzel Washington.

Javier Bardem por ‘Being the Ricardos’

Ha ganado seis Goyas, un Globo de Oro, un BAFTA, el premio del Festival de Cannes al mejor actor y un premio del Sindicato de Actores. Es el primer actor español en ser nominado a un Óscar como “Mejor Actor” en el 2000, por la película dirigida por Julian Schnabel ‘Antes que anochezca’. Fue el primer actor español en ganar un Óscar. Recibió su tercera nominación a los premios Óscar y segunda nominación a “Mejor Actor”, por la película ‘Biutiful’, del director mexicano Alejandro González Iñarritu.

Su nominación es por la película ‘Being the Ricardos’ sobre la actriz, pionera de la televisión, Lucille Ball. La historia se desarrolla durante una semana concreta de la producción de la exitosa serie de la época ‘I Love Lucy’ cuando Lucy y su marido, Desi Arnaz, se enfrentan a una crisis que podría terminar con sus carreras y también con su matrimonio.

Benedict Cumberbatch por ‘El Poder Del Perro’

Después de siete años de recibir su primera nominación a los premios Óscar por el ‘El Código Enigme’, el actor británico Benedict Cumberbatch vuelve a ocupar la prestigiosa categoría por su magistral actuación en el filme de drama y wéstern en el que interpreta a un malhumorado ranchero que pretende que las personas que lo rodean vivan su tóxica y vacía vida.

Está nominado por ‘El Poder Del Perrro’, cinta en la que los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su afeminado hijo, Peter, como peón. La película está construida a partir de una tensión constante que mantiene alerta a los personajes y al espectador. Retrata una cotidianidad violenta y una guerra que solo se equilibra cuando alguien decide hacerle frente a lo adverso.

Andrew Garfield por ‘Tick, Tick… Boom!’

Saltó a la fama internacional cuando encarnó a Eduardo Saverin en la película ‘The Social Network’, que le valió una nominación al Globo de Oro y BAFTA. Ese año también tuvo un papel secundario en ‘Nunca Me Abandones’, por el cual fue candidato nuevamente al BAFTA y al Premio Saturn. Además, es conocido por interpretar a Peter Parker en las películas ‘The Amazing Spider-Man’, ‘The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro’ y ‘Spider-Man: No Way Home’.

‘Tick, Tick… Boom!’ le dio la nominación en una película de drama musical estadounidense dirigida por Lin-Manuel Miranda en su debut como director, a partir de un guion de Steven Levenson, basado en el musical semiautobiográfico del mismo nombre de Jonathan Larson, un aspirante a compositor de obras teatrales cercano a cumplir 30 años se enfrenta a la ansiedad y a la frustración al no sentirse cerca de alcanzar su sueño, y se pregunta si este realmente merece la pena.

Will Smith por ‘El método Williams’

Es el favorito en esta categoría y para muchos quien se llevará finalmente la estatuilla dorada. En dos oportunidades el actor de 53 años ha sido nominado como “Mejor Actor” por su papel en ‘Ali’, la película biográfica de Muhammad Ali y ‘En búsqueda de la felicidad’; así que la tercera podría ser la vencida.

El filme biográfico que lo llevó a una nueva nominación narra la historia de Richard Williams, el progenitor de Serena y Venus Williams y el responsable de la preparación de dos de las tenistas más importantes de la historia del deporte.

Denzel Washington por ‘The Tragedy of Macbeth’

Ha sido nominado en nueve oportunidades, pero dentro de la categoría ya cuenta con dos premios Oscar una como “Mejor Actor de Reparto” por ‘Tiempos de Gloria’ y la segunda como ‘Mejor Actor’ por ‘Día de entrenamiento’.

Su nominación se la debe a ‘The Tragedy of Macbeth’, en la que un lord escocés es convencido por unas brujas de que se convertirá en el futuro rey de Escocia. Su ambiciosa esposa hará cualquier cosa para apoyarle en sus planes de hacerse con el poder basado en obra de William Shakespeare.

