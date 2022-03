Ellos son los creadores nominados a “Mejor Director” en los premios Oscar 2022

marzo 21, 2022 - 5:27 pm

Una de las categorías más importantes dentro de la lista de nominados a los premios Oscar 2022 es la de “Mejor Director” y en ella cinco de los mejores se disputan la estatuilla.

El próximo 27 de marzo se celebrarán los premios Oscar 2022 y esa noche se decidirá quién es el mejor director del año entre Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson, Jane Campion, Ryûsuke Hamaguchi y el legendario Steven Spielberg.

Kenneth Branagh por ‘Belfast’

Branagh es el creador de ‘Belfast’ y la ha descrito como su película más personal, ya que se centra en la infancia de un niño en medio del conflicto en Irlanda del Norte, en la década de 1960. Este director ingresó en la Royal Academy of Dramatic Art, cuyo director, Hugh Crutwell, sería mucho más tarde su ayudante y referencia en muchas películas. Nada más terminar la escuela, realizó el papel secundario en la obra Another country, que le valió muchos premios y aclamaciones.

Como actor, su presencia ha sido destacada en producciones tanto de cine como de televisión, como ‘Wild Wild West’ de 1999, ‘The Road to El Dorado’ del año 2000, ‘Harry Potter y la cámara secreta’ del 2002. En 2011, fue nominado al Óscar como “Mejor Actor de Reparto” al encarnar a Laurence Olivier en la cinta ‘My Week with Marilyn’.

Paul Thomas Anderson por ‘Licorice Pizza’

Durante sus épocas en la secundaria, realizó un documental satírico de 30 minutos de duración titulado ‘The Dirk Diggler Story’ de 1988, acerca de un joven estrella porno. La película que lanzó su carrera fue ‘Boogie Nights’; adaptando su personaje Dirk Diggler a un largometraje. Fue una de las películas con mejor crítica del año 1997 y es considerada uno de los mejores retratos de la industria del cine porno.

Ha sido señalado como uno de los talentos más fascinantes en aparecer en años y uno de los supremos talentos de hoy en día. Su nominación la tiene por ‘Licorice Pizza’ trama en la que June es una niña alegre que un día descubre un parque de atracciones llamado Wonderland escondido en el bosque. Allí conoce a una serie de divertidos animales que le explican que el parque, su hogar durante muchos años, está prácticamente en ruinas.

Jane Campion por ‘El Poder Del Perro’

La única mujer en esta categoría es Jane Campion a quien el reconocimiento internacional le llegó con su película ‘El Piano’ de 1993. Con esta película, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1993 junto a Chen Kaige por ‘Adiós a mi concubina’. También el premio al “Mejor Director” del Australian Film Institute y el Óscar al “Mejor Guion Original” en 1994. Fue la segunda directora nominada al Óscar a la “Mejor Dirección” en la historia de la Academia. En 1993 se convirtió en la primera mujer en obtener la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Está nominada por ‘El Poder Del Perrro’, cinta en la que los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su afeminado hijo, Peter, como peón. La película está construida a partir de una tensión constante que mantiene alerta a los personajes y al espectador. Retrata una cotidianidad violenta y una guerra que solo se equilibra cuando alguien decide hacerle frente a lo adverso.

Ryûsuke Hamaguchi por ‘Drive My Car’

El primer film de Ryûsuke Hamaguchi fue ‘Happy Hour’ lo realizó mientras era artista residente en la KIITO Design y Creative Center de Kobe en 2013. La película surgió de un taller de actuación de improvisación que realizó para no profesionales. Su segundo largometraje de ficción Asako I & II fue seleccionado para competir en la sección oficial de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2018.

La película por la que está nominado cuenta la trama de Yusuke, un actor y director de obras de teatro. Está casado con Fukaku, una mujer relacionada con el mundo del arte y que escribe los libretos de piezas de teatro. Ambos mantienen un feliz matrimonio, sin embargo, un día Fukaku desaparece sin motivo aparente y dejando atrás un secreto.

Steven Spielberg por ‘West Side Story’

Este director no necesita presentación, pues se lo considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Spielberg ha tratado temas y géneros muy diversos. Sus primeros filmes de ciencia ficción y aventuras, como ‘Tiburón’ de 1975, ‘Close Encounters of the Third Kind’ de 1977, la franquicia de ‘Indiana Jones’ y ‘E.T., el extraterrestre’ de 1982, son considerados arquetipos del cine de evasión del Hollywood moderno.

La película por la que está nominado es ‘West Side Story’ en la que dos adolescentes de diferentes raíces étnicas se enamoran en la ciudad de Nueva York de los años 50. Nueva versión del legendario musical West Side Story sobre el enfrentamiento entre dos bandas callejeras de Nueva York, adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway.

