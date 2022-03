marzo 10, 2022 - 2:00 pm

¿El sexo quema más calorías que el deporte? Si tenemos en cuenta el movimiento constante de una noche de pasión, no suena tan descabellada la idea de considerarlo una forma de hacer cardio. De seguro es una pregunta que alguna vez ha pasado por tu mente.

Cada nuevo año, millones de personas tenemos como propósito ponernos en forma y ayudarle al cuerpo a quemar las calorías de más que se ganaron durante las fiestas navideñas. Y a pesar de que a muchos no les gusta el deporte, hay una forma placentera en la que se puede ayudar a reducir esos kilos de más: tener sexo.

Uno de los mitos más famosos respecto a la pérdida de peso es que se pueden llegar a quemar más calorías durante una sesión de sexo intensa que con el ejercicio tradicional. Pero, ¿qué tan verdadera es esa afirmación?

¿El sexo quema más calorías que el deporte?

Cambiar el sufrimiento del gimnasio por el placer en pareja suena una alternativa fenomenal para ponernos en forma. No obstante, varios estudios sugieren que el mito no es más que eso. Por lo tanto, por mucho sexo que se pueda tener, no reemplazará los beneficios del deporte.

Un estudio de la Universidad de Montreal (Canadá), liderado por el profesor Antony Karelis, cuyo objetivo era calcular el gasto energético durante el sexo en parejas jóvenes sanas, llegó a la conclusión de que tener media hora de sexo representa un gasto calórico de 69 calorías en mujeres y 101 en hombres.

Esta diferencia calórica, según explica el profesor Karelis en la investigación, se debe a que los hombres pesan más que las mujeres en promedio. Por otra parte, en media hora practicando running se queman alrededor de 213 calorías en mujeres y 276 en hombres.

Por lo que se evidencia la gran diferencia calórica entre ambos tipos de cardio. Con el ejercicio tradicional se queman cerca del triple de calorías que con una buena sesión de sexo.

Es de resaltar que una relación sexual no suele durar más de 15 minutos y dichos resultados pueden ser mayores o menores dependiendo de la intensidad. En palabras de los expertos, la actividad sexual puede considerarse un ejercicio importante.

Sexo para quemar calorías.

Aunque la actividad sexual queme menos calorías que la deportiva, no puede dejar de considerarse un ejercicio.

Entre más intensidad, mejor

A pesar de que es falso que el sexo quema más calorías que el deporte, es verdad que existen ciertas variables para quemar más calorías de lo habitual durante una noche de pasión. Como sucede durante los entrenamientos deportivos reales, las posturas, la intensidad y la duración son claves.

El mismo estudio de la Universidad de Montreal resalta que la persona que se sitúa arriba durante los encuentros sexuales siempre será la que más gasto calórico cargue, debido al movimiento y el esfuerzo natural. Mientras que la persona que permanece acostada es la que tiene un gasto menor.

Por lo tanto, si lo que quieres es perder peso con ayuda del ejercicio y el sexo, lo más recomendable es mantener una actitud activa y pasional para incitar al cuerpo a esforzarse un poco más de lo normal. Las estrellas de mar inmóviles están prohibidas; es hora de ser y darle protagonismo a los jinetes.

Las mejores posiciones para quemar calorías

Ya está claro que solo es un mito que el sexo quema más calorías que el deporte. Sin embargo, sí puede representar una fuente significativa de energía. Y más si se escogen las posiciones sexuales más idóneas.

1. La sentadilla es mejor para ellas

Durante media hora de sexo, las mujeres pueden llegar a quemar 188 calorías practicando la sentadilla. Dicho resultado puede ser mayor si se sube el ritmo y la intensidad, llegando a perder hasta 224 calorías. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los hombres, que solo queman 50 calorías en esta posición.

2. De perrito para ellos

Una de las posiciones favoritas para muchas parejas también resulta ser una de las que más gasto calórico representa en media hora de sexo. Durante el perrito, los hombres pueden llegar a quemar hasta 188 calorías, dependiendo de la rapidez e intensidad. Ellas, por su parte, queman unas 103 calorías.

3. De pie para ejercitarse ambos

Cuando ambas personas se encuentran de pie, este es uno de los gastos calóricos más significativos. De hecho, es una de las posiciones más intensas para los hombres, quemando aproximadamente 198 calorías; mientras que las mujeres queman alrededor de 145 calorías.

Sexo de pie quema más calorías.

Las posiciones de pie queman más calorías para ambos, pues se requiere un mayor esfuerzo.

El sexo no quema más calorías que el deporte, pero ayuda

Tener una vida sexual activa, con sesiones intensas y pasionales, puede llegar a representar un casto calórico significativo. No obstante, en promedio, es un gasto tres veces menor que ejercitarse en el gimnasio, por lo que queda claro que es falso que el sexo quema más calorías que el deporte.

Sin embargo, acompañado de una rutina de ejercicio y una alimentación balanceada, el sexo sí puede ayudar a reducir medidas y quemar calorías. Es un buen complemento para ayudar a perder peso. Solo escoge tu posición favorita y disfruta en pareja de una vida sexual saludable.

Así que si por algún motivo no puedes hacer deporte durante algunos días, no te preocupes. Puedes pedirle ayuda a tu pareja para que ambos se ejerciten con el método casero y placentero para no perder la forma hasta la próxima visita al gimnasio.

