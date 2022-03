¡Se volvió loco! King Kong robó a Silvestre: «R8, te perdono”

marzo 12, 2022 - 12:22 am

Considerada en su momento una de las parejas más talentosas del vallenato, Silvestre Dangond y Rolando Ochoa mantienen una amistad más allá de lo musical. Es tal la confianza entre el cantante y el acordeonero que en una visita a la casa de Dangond, Rolando Ochoa aprovechó, al parecer, para llevarse el cargador del celular.

“La gran estafa me robaron el cargador en mi propia casa! R8 te perdono”, publicó Silvestre en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, la respuesta de Rolando Ochoa no se hizo esperar. En Instagram, el acordeonero explicó la situación: “Yo no acostumbro a eso, pero que es que el cable estaba muy bacano. Había que róbaselo. Por eso es que yo no bebo. Como él (Silvestre) estaba tomándose unos traguitos yo aproveché la oportunidad y le di manduco. Para qué respete, ‘vergajo’. Ya me cobré el carro que me debías”.

Siguiendo con la historia, Silvestre Dangond publicó un video en Instagram mostrando el chat entre ambos, donde R8 le reconocía el robo del cable de 2 metros. “Quién te manda a tener esos cargadores bacanos, petete”, le comentó Rolando.

La gran estafa me robaron el cargador en mi propia casa! R8 te perdono — SILVESTRE / DANGOND (@SilvestreFDC) January 20, 2022

Jejeje apareció apareció jajaja manducooo @Rolando_8A pic.twitter.com/ECrehL0I8Q — Dj Wilson callejas (@d_jwilson) January 20, 2022

