El éxito de la venezolana Iriannis López como modelo

Irianis López nacida en Valencia triunfa como modelo, es imagen de numerosas campañas publicitarias y ha aparecido en videos musicales de artistas como: J Quiles, Zion & Lennox, Felipe Peláez, Anuel AA y Ozuna.

Iriannis actualmente vive en los Estados Unidos y no para de trabajar, continúa con su exitosa carrera debido al gran talento que tiene en las pasarelas de moda y el medio artístico.

Con su dedicación y profesionalismo ha logrado participar en innumerables campañas publicitarias, comerciales y videos musicales de artistas reconocidos a nivel mundial como J Quiles, Zion & Lennox, Felipe Peláez, Anuel, Ozuna, entre otros.

“Ser modelo es un reto. En las fotos siempre es necesario mantener el control de las emociones, ya que las emociones siempre se reflejan en el rostro y en las expresiones”, comentó la también ingeniero civil.

Además de demostrar sus capacidades como Top Model, la personalidad multifacética de Iriannis López le ha servido para involucrarse en el mundo de la actuación, pues ha estado como extra en grandes producciones para la cadena Telemundo, como Betty en New York y en la serie Club 57 de Nickelodeon.

Recientemente, la joven valenciana se destacó en la más reciente edición del Fort Lauderdale Fashion Week 2022, considerado uno de los eventos de la moda más influyentes en el Sur de la Florida. Allí tuvo un excelente desempeño, tanto así que recibió la invitación por parte de reconocidos diseñadores para estar presente en otros desfiles este año.

La venezolana expresó que dedica su triunfo en FLL Fashion Week 2022, a todas aquellas personas que persisten en sus sueños.

“Estoy viviendo una de mis mejores etapas en el medio artístico en muchos aspectos pero sobretodo porque de pequeña siempre veía revistas cada vez que iba al salón de belleza o odontólogo y jamás me imaginé que algún día yo estaría en una de ellas siendo la imagen portada. A veces ni yo me lo creo, verme en portadas de LOffcial Baltic, Bazar Vietnam, Ellement New York y ver cómo toda mi constancia, disciplina y trabajo se está viendo reflejado en grandes resultados”, dijo con entusiasmo la modelo que desfiló en Miami Swin Week 2020 y 2021 y cuyas agencias a las que pertenece actualmente son MMG New York y MTM Magnament Miami.

Internacionalización:

López acotó que su proyección internacional en el mundo de la moda y la bella ha sido mejor de lo que se esperaba: “He trabajado para distintas marcas en Miami como Cioccolato Couture, Revolve, Gianina Azar. Además tuve la oportunidad de desfilar para un gran diseñador de Nueva York, Augusto Manzanares, que crea vestidos para Lady Gaga y Belinda”.

La modelo se muestra sentimental por estar fuera de su amada Venezuela. Según dijo ha sido difícil estar lejos de su tierra. Una de las cosas de emigrar que aún le causa nostalgia es estar distante de su familia. Sin embargo, estos obstáculos no la detienen para seguir adelante y hacer lo que ama: “No hay mal que por bien no venga, todo comienzo es difícil pero con constancia y disciplina nada es imposible”, señaló.

Indicó que todavía tiene muchos objetivos que alcanzar. “Recientemente comencé en el medio de pasarelas de NYFW, en abril estaré en Los Ángeles Fashion Week por primera vez, estoy trabajando en alcanzar metas más altas y modelar para diseñadores de alta gama y paralelo a eso continuar con el reto de introducirme cada vez más en el mundo de los negocios y actuación”, agregó la joven que no tuvo la oportunidad de trabajar con Osmel Sousa en su participación en el Miss Venezuela, sin embargo, sí tuvo el placer de estar en el concurso de Lupita Jones y El Zar de la Belleza, llamado Nuestra Latinoamericana Universal, en el cual representaba a New York, pero debido a la pandemia no se realizó el certamen final. Iriannis López, aseguró que su mayor logro profesional hasta la fecha fue desfilar en NYFW para Forever 21.

