El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará en 2023 y 2026

marzo 16, 2022 - 5:09 pm

El Clásico de Béisbol regresará luego de cinco años de ausencias con las ediciones de 2023 y 2026, respectivamente.

La MLB y la MLBPA (Asociasión de Jugadores de las Grandes Ligas) llegaran a un acuerdo para establecer las fechas de la máxima fiesta del béisbol a nivel de selecciones ambos clásicos.

MLB’s plans for international play from now until 2026: pic.twitter.com/c89C3cdIuX

— Evan Drellich (@EvanDrellich) March 16, 2022