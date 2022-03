El asesinato del periodista Armando Linares obliga al cierre del portal ‘Monitor Michoacán’

marzo 17, 2022 - 3:01 pm

Un pequeño portal de noticias de una ciudad de 150.000 habitantes, ha sido el medio más afectado por la violencia contra la prensa en México en lo que va de año. Solo en 43 días su fundador, Armando Linares, y otro de sus integrantes, Roberto Toledo, han sido asesinados impunemente. Sus muertes evidencian a gritos las condiciones de inseguridad que viven los periodistas a nivel local y la ausencia de garantías para ejercer la profesión en el Estado de Michoacán.

Ni 24 horas del asesinato habían pasado cuando, de acuerdo con el testimonio de varios reporteros, un hombre armado ha amenazado a la prensa que estaba cubriendo el velorio y les obligó a abandonar la funeraria. “Nos ha dicho que teníamos dos minutos para irnos o íbamos a valer”, ha narrado Edgar Ledesma de Milenio.

Miguel Martínez, periodista de Imagen TV, contó lo mismo. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, desmintió tales afirmaciones y sostuvo la versión de que el sepelio transcurrió en calma, de acuerdo a un hermano del fallecido.

Las amenazas que denuncian los reporteros sucedieron pese a que la Fiscalía local había establecido un dispositivo de seguridad para proteger a la familia de Linares. “Cuando salimos habían más sujetos que estaban parados de manera amenazante y nos gritaron: Ya grabaron y vieron lo que querían ver. Ni nos graben, ni volteen a vernos. Nos subimos al vehículo y nos fuimos. Fue muy rápido”, señaló Ledesma.

El subdirector de Monitor Michoacán, Joel Vera, anunció el cierre del medio, que se especializaba en denunciar la corrupción, la violencia y los vínculos de la política con el narcotráfico. “A nuestra audiencia, quién es la más importante pues fueron quienes nos dieron la confianza para mantenerlos informados, les hacemos de su conocimiento que daremos por concluidas las labores periodísticas realizadas a través de Monitor Michoacán”, expresó en un comunicado. “Ya nada más quedo yo. No tengo ánimos”, aseguró. “Los otros dos [reporteros] se fueron, no quieren trabajar”. Armando Linares y Joel Vera eran la columna vertebral del portal de noticias.

El asesinato de Linares es el octavo crimen contra la prensa en México en lo que va de año. Casi el mismo número que el total de comunicadores asesinados que hubo en todo 2021, de acuerdo con la organización Artículo 19.

El pasado 31 de enero, Linares apareció en un video donde denunciaba el asesinato de su compañero, horas después de que fuera acribillado en las oficinas del periódico, a manos de dos sicarios.

EL PAÍS tuvo acceso a las imágenes del homicidio en las que se muestra cómo dos hombres interceptaron a Toledo en la puerta de entrada antes de abrir fuego contra él y huir. “Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos llevó hoy a la muerte de uno de nuestros compañeros (…) Nosotros no estamos armados, nuestra única defensa es una pluma”, declaró Linares aquella vez. Un mes y medio después, el director del medio ha sido acribillado en la puerta de su casa con el mismo modus operandi: dos pistoleros le dispararon a quemarropa y huyeron en moto. Ocho balazos acabaron con su vida. También ocho balazos mataron a Roberto Toledo. En ninguno de los casos han sido detenidos los autores materiales. Mucho menos, los intelectuales. La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación de acuerdo al Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos contra Periodistas para dar seguimiento al caso.

El equipo de Monitor Michoacán había denunciado en varias instancias las amenazas recibidas por su labor periodística. Llegaron a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno federal. “Nosotros ya teníamos una denuncia en la Fiscalía del Estado por ataques a la libertad de expresión.

Armando recibió amenazas de que ya no criticara a la Fiscalía ni al Gobierno municipal. Habíamos afectado intereses privados como los de las constructoras que desviaron miles de millones de pesos [en obras del Ayuntamiento]”, apuntaba Vera en una entrevista con este periódico.

El subdirector y otro reportero se acogieron al mecanismo de protección de periodistas, Linares optó por no hacerlo y dejó de escribir sobre temas políticos. Sus últimos artículos hablaban de la mariposa Monarca. Entrar a dicho mecanismo supone en muchos casos abandonar el lugar de residencia y renunciar a la fuente de ingresos con la que los reporteros mantienen a sus familias. “[Armando Linares] decidió no entrar al mecanismo porque no funciona y como él dijo varias veces, tenía desconfianza en las autoridades de seguridad. No confiaba en la Fiscalía ni en la policía estatal ni en la policía municipal”, señala Dalia Martínez, directora del periódico El Sol de Morelia.

