Ejercicios que ellas pueden hacer con objetos caseros y obtener un cuerpazo

marzo 14, 2022 - 4:55 pm

Si te has propuesto hacer un poco de ejercicio, pero no puedes ir al gimnasio o no tienes aparatos deportivos en casa, las ideas que te vamos a dar a continuación pueden sacarte de más de un apuro.

Botellas de agua: Seguro que en casa cuentas con botellas de agua, garrafas, briks de leche… Todos ellos pueden servirte como pesas. Si las botellas están vacías puedes llenarlas con arena, legumbres, arroz… para que sean más pesados. Si entrenas con garrafa puedes ir llenándola de agua según el peso que quieras ir levantando.

Sillas: Con una simple silla puedes hacer ejercicios de pierna, glúteos y abdomen. Hay muchos que puedes realizar con tan solo una silla aquí tienes algunos ejemplos: poniéndote de rodillas sobre el asiento puedes hacer elevaciones laterales de piernas, fondos de tríceps apoyando las manos en el asiento de espaldas a este y flexionando los codos hacia atrás, mountain climber, apoyando las manos en el asiento y alternando las piernas hacia adelante con movimientos rápidos.

Palo de Escoba: Podrás usar el palo a modo de pica de madera, la típica que encuentras en los gimnasios. Los ejercicios que puedes realizar con este objeto son: giros de cintura colocando la barra de forma horizontal tras tu espalda, tumbado boca arriba y con la pica sujeta con las dos manos levanta los brazos lo más arriba de la cabeza posible y vuelve hasta las caderas.

Una mesa: tiene que ser una mesa que sea consistente y aguante tu peso. Con ella podrás comenzar a realizar flexiones, y será perfecta si eres principiante. Es el paso previo a realizar una flexión de suelo completa y correcta, ya que a veces todavía no tenemos la suficiente fuerza en brazos para completarlas en suelo.

Toallas: Es una buena solución casera para ponerlas en los pies y practicar extensión de piernas, zancadas, etc.

Una pared: Si las flexiones en el suelo no son lo tuyo, o simplemente quieres tonificar más esa zona te damos otra opción. Apoya tus manos en la pared y sepárate (cuanto más te separes más intenso será el ejercicio).

Con información de ABC Bienestar

Johannire Sinfonte