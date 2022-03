EE.UU. dice que Putin planea usar armas químicas en Ucrania

marzo 22, 2022 - 7:47 am

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es «claro» que Rusia está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania y advirtió de una «severa» respuesta de Occidente si decide hacerlo.

«Su espalda está contra la pared», dijo Biden sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, recordando que Rusia recientemente acusó a Estados Unidos de almacenar armas químicas y biológicas en Europa.

«Simplemente no es cierto, se los garantizo», aseguró a líderes de negocios estadounidenses en Washington.

«También están sugiriendo que Ucrania tiene armas químicas y biológicas en Ucrania. Esa es una señal clara de que él (Putin) está considerando usar ambos tipos (de armas)», recalcó.

