Dos futbolistas ucranianos mueren como consecuencia de la invasión rusa

El sindicato internacional de futbolistas internacionales (FIFPRO) comunicó la muerte de dos jugadores ucranianos como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Se trata de Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, de 21 y 25 años.

«Nuestros pensamientos están con las familias, amigos y compañeros de equipo de los dos jóvenes jugadores ucranianos Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, las dos primeras pérdidas del fútbol comunicadas en esta guerra. Descansen en paz», firmó en redes sociales el sindicato presidido por David Aganzo, igualmente máximo dirigente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Vitali Sapylo formaba parte del equipo juvenil del Karpaty Lviv y, según ha hecho público su club, falleció en una acción de combate en el frente de Kiev intentando frenar el avance de las tropas rusas.

Por su parte, Dmytro Martynenko, que era jugador del FC Gostomel, pereció junto a su familia después de que las bombas rusas alcanzaran su domicilio durante uno de los bombardeos.

Muere en combate un biatleta

Horas antes de conocerse la muerte de los dos futbolistas ucranianos, la Federación de Deportes de Invierno de Ucrania notificó el fallecimiento del joven biatleta Yevhen Malyshev. Nacido en 2002, realizaba el servicio militar tras haber interrumpido su trayectoria como profesional del deporte de invierno hace dos años.

Según aseguran distintos medios ucranianos, Malyshev falleció en el frente en una acción de combate mientras intentaba repeler uno de los numerosos ataques de las tropas rusas. «Los héroes no mueren», comentaban varios de sus compañeros de equipo según afirman desde la federación.

