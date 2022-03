Disney liberó el tráiler de ‘Obi-Wan Kenobi’, el más noble de los Maestros Jedi

marzo 11, 2022 - 1:41 pm

La serie de ‘Obi-Wan Kenobi’ llegará el próximo 25 de mayo a Disney bajo la protagonización del actor original de las películas Ewan McGregor.

Los fans de ‘Star Wars’ ya cuentan los días para el estreno de su nueva y esperadísima serie ‘Obi-Wan Kenobi’, la nueva entrega del universo ‘Star Wars’ que traerá de vuelta a Ewan McGregor como Maestro Jedi, uno de los personajes más queridos y aclamados por los seguidores.

El tráiler abre con el icónico tema de la saga ‘Duel Of The Fates’ antes de llevar a los espectadores al planeta desértico de Tatooine, que ha marcado parte de ‘The Mandalorian’ y todo ‘El libro de Boba Fett’, donde también comenzó la película original de ‘Star Wars’.

Una vez allí, el teaser presenta al canoso Kenobi de McGregor, quien está mirando a través de binoculares a un niño que claramente es Luke Skywalker. La presencia de Darth Vader en la serie ‘Obi-Wan Kenobi’ tiene emocionado a todos pues, el carisma del villano, la encarnación de la maldad pura, es el perfecto contrapunto para Obi-Wan Kenobi, un jedi sin fisuras, es decir, un verdadero héroe.

First look at Hayden Christensen as Darth Vader in ‘OBI WAN KENOBI’. pic.twitter.com/MhhYPDNOEn

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 10, 2022