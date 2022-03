Dionne Prato, un hombre de fe: su discapacidad no le impide agradecer por un nuevo día

marzo 24, 2022 - 2:03 pm

Hace 3 años la vida de Dionne Prato cambió para siempre. Era ayudante de un camión ganadero, del cual cayó mientras iba en marcha. Era el 14 de agosto de 2019.

En aquella hora terrible sus piernas fueron la parte más afectada y los médicos decidieron su amputación. Desde entonces, Dionne intenta cada día vivir y sobrevivir con su discapacidad, tratando de mantener el espíritu y el entusiasmo por encima de las circunstancias.

Para ello, aún en los momentos de mayor necesidad, cuenta con su familia. Sus padres, su esposa e hijas, son su impulso, quienes le dan el aliento, pero su mayor fortaleza es su fe en Dios.

No pasa un día en el que no eleve sus oraciones, pidiendo ayuda económica para poder colocarse unas prótesis, para tener la oportunidad de un empleo con el cual mantener a los suyos. La respuesta aún no llega, pero el tiene la mirada puesta en ese milagro que espera.

Entre tanto, Dionne hace lo que está a su alcance. Su formación como ayudante de electricidad automotriz es parte de su equipamiento para el trabajo.

Buscando opciones, en febrero pasado tuvo la iniciativa de «reparar» las calles del sector indígena 15 de abril, en el poblado de Las Piedras, en Machiques de Perijá, lugar dónde vive.

Este zuliano, de 39 años, sale cada semana de su humilde vivienda hecha con palos y laminas de zinc, se aprovisiona de los insumos que consiga para reparar las vías maltrechas y a cambio recibe la ayuda de los conductores, quienes admiran su entereza y buen humor. Es difícil ver a Dionne Prato decaído o con el gesto endurecido, pese a las pruebas que afronta a diario. Es un ejemplo e inspiración para todo el que lo conoce.

«Yo le diría que una persona con discapacidad, de cualquier índole, que no debe poner límites a lo que desee realizar en su vida. Nuestra fuerza y fortaleza nos la da Dios, pero el deseo de superarnos y seguir adelante lo ponemos nosotros mismos», señala con mucha convicción.

Para Dionne Prato la vida es una posibilidad extraordinaria, por eso no deja de agradecer cada día, cada amanecer.

Fanny Reyes

Noticia al Día

Fotos: Cortesía

Para aportes solidarios: +58 412-7918880