Detienen al director de «Pantera Negra» tras confundirlo con un ladrón de bancos (+Video)

marzo 14, 2022 - 12:23 pm

El director californiano Ryan Coogler, responsable de las películas Creed y Black Panther, fue temporalmente detenido por la policía de Atlanta en enero de 2022, después de ser confundido con un asaltante que había robado el Bank of America.

Coogler confirmó el incidente a la revista Variety. “Esta situación nunca debió haber sucedido”, dijo. “Sin embargo, Bank of America colaboró conmigo y arregló todo a mi satisfacción y lo hemos superado”.

El cineasta de 35 años fue arrestado y esposado después de que fue al banco a hacer una transacción el 7 de enero, de acuerdo con un reporte policial que se hizo público recientemente. Coogler llevaba un sombrero, gafas oscuras y una mascarilla cuando se acercó a la ventanilla y le entregó a la cajera una papeleta de retiro con una nota escrita que decía: “Quisiera retirar $ 12.000 de mi cuenta corriente. Por favor, haga el conteo en otro lugar. Me gustaría que sea discreto”.

Police draw firearm on Marvel’s Black Panther director Ryan Coogler before pulling out the handcuffs. Bank of America employee says “Good Job Officer” as they take him out! pic.twitter.com/O8kKGS8gak

— VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) March 10, 2022