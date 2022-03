Detienen al actor de «The Boys», Antony Starr, por agredir a un joven venezolano en España

marzo 5, 2022 - 4:31 pm

Un nuevo episodio de violencia contra un venezolano se registró en el exterior, esta vez en Alicante, España, en la que el actor neozelandés Antony Starr de 46 años, fue detenido y sentenciado a un año de cárcel tras agredir a un joven de 21 años a la salida de un pub nocturno en Castaños.

Según reseña el medio Información.es la Policía Nacional de España detuvo al actor Antony Starr, el pasado 2 de marzo por un delito de lesiones después de haber agredido a un joven de 21 años, al que propinó dos puñetazos en un pub nocturno de la calle Castaños y le estampó un vaso de cristal en la cara. El agredido tenía una brecha junto a una ceja y tras ser evacuado en ambulancia al hospital le pusieron cuatro puntos de sutura, para después comparecer ante la Policía y ofrecer el relato de los hechos.

El australiano se declaró culpable de la acusación y fue condenado a 12 meses de prisión. Además, tendrá que pagar a la víctima una indemnización de 5.000 euros.

Antony Starr, que se encuentra en Alicante con motivo del rodaje de la película de Guy Ritchie protagonizada por el nominado al Oscar Jake Gyllenhaal, se encontraba supuestamente en «estado de ebriedad» cuando ocurrió el incidente poco antes de las dos y media de la madrugada del pasado miércoles 2 de marzo, según los datos aportados a la Policía por empleados del pub y por la víctima de la agresión, un joven cocinero de Venezuela que vive en la provincia desde hace cuatro años.

La víctima no sabía quién era

Según Bathuel, el joven herido, cuando ocurrieron los hechos no sabía que se trataba de un actor y cuando se lo comentaron en la Comisaría pensó que se trataba de una broma. El joven explicó a Información.es y ante la Policía que llegó a un pub de Castaños a la una de la madrugada en compañía de un amigo. Estuvieron en la barra hablando con las camareras que conocían y a su lado había un hombre «que estaba que se caía, de lo borracho que iba».

Antony Starr, que también estaba con un amigo, no paraba de «molestar y empujar porque se tambaleaba». Así estuvieron durante más de una hora y el amigo de Bathuel le pidió al acompañante del actor que le calmara porque «iba muy borracho». En ese momento, el actor ahora detenido se acercó a Bathuel y comenzó a increparle diciéndole en inglés «fuck you, fuck off», al mismo tiempo que le empujaba y le hacía señas para que se marchara del local.

En un principio el joven no se defendió de los empujones, pero al final le respondió con uno y fue cuando se produjo la presunta agresión que fue investigada por la Policía Nacional. Según lo explicado por el herido, el actor le dio primero dos puñetazos en la mandíbula y junto al ojo. «Me mareé y fue cuando me dio con el vaso junto a la ceja izquierda», afirmó Bathuel.

Luego le agarró de la camiseta y se la rompió, logrando zafarse de su agresor, según el denunciante. A continuación afirma que fue a los aseos (baños) para lavarse la sangre, mientras el actor era expulsado por los porteros del establecimiento y por el amigo del agredido.

El venezolano testificó que todo no acabó allí, pues al salir del bar, el actor le esperaba y continuó la trifulca. «Vino hacia mí y le empujé; se cayó al suelo y allí nos pegamos hasta que llegó la Policía, nos separó y le detuvo». Antes de esta segunda parte de la agresión denunciada, el actor estuvo amenazándole de muerte diciendo en inglés que «no sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte», según informó la víctima.

Antony Starr protagonizó en la ficción numerosas peleas de alto voltaje en la piel de Lucas Hood, el exconvicto que se hizo pasar por sheriff en la serie «Banshee».

Al no tener antecedentes, en la sentencia la jueza acordó la suspensión de la ejecución de la pena durante dos años, bajo la condición de no cometer otro delito en ese plazo. La compensación económica deberá ser abonada en la cuenta de un juzgado en un periodo de 72 horas, según las declaraciones de un funcionario del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recogidas por el Daily Mail.

