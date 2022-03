Denuncian mala praxis médica en el HUM: «Mi mamá se murió por sobredosificación en los medicamentos»

marzo 30, 2022 - 2:36 pm

El ciudadano Héctor Machado, cédula 17.598.821, denunció a través de este medio digital las irregularidades dentro del Hospital Universitario de Maracaibo, siendo esa la causa de muerte de su progenitora.

Machado indicó que su madre fue ingresada al Hum, el pasado 8 de noviembre del 2021, por un síndrome de distrés respiratorio agudo (Covid).

«Ella requería UCI el primer día y no había cupo, nos sugirieron el alquiler de un respirador mecánico no invasivo llamado CPAP y se lo alquilamos a una empresa privada y ella respondió muy bien al respirador».

El hombre prosiguió diciendo: «En cuanto al tratamiento de mi mamá, ella estaba recibiendo desde el día de ingreso dos antibióticos de manera injustificada: levofloxacina de 750mg intravenosa y ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas, eso se usa como profilaxis (prevención) en caso de una infección bacteriana nosocomial, lo correcto es que la paciente lo recibiera durante un máximo de 10 días, pero por el desorden que tenían los médicos residentes en las historias clínicas y por no estar pendientes de llevar el control del número de días que debe regir cada medicamento se les fue la mano y le administraron esos antibióticos durante 17 días, por abusar de esos dos antibióticos le provocaron una diarrea masiva, ya que barrieron toda la flora intestinal».

Asimismo indicó que los médicos residentes al cambiarle el medicamento a ampicilina sulbactan cada 8 horas, lo que consiguieron fue empeorarle la diarrea.

«El 1ro de diciembre solicité junto con mi madre la suspensión y omisión del antibiótico «ampicilina sulbactam» porque le agravó demasiado la diarrea y no me hicieron caso, negaron que fuera la causa y me acusaron a mi que yo le causé lo que tenía por los alimentos que le estaba dando, cuando era una diarrea asociada a los antibióticos y no era una alimentaria, se molestaron pero lo suspendieron».

Machado agregó: «Les dije que estaban cometiendo errores muy graves a la hora de tratar a los pacientes: no estaban pendientes de llevar la cuenta de los días de administración y aplicaban sobredosis de múltiples medicamentos, la enfermera no actualizaba el cardex (su esquema de tratamiento) lo hacían con muchos días de retraso y les advertí que esos errores podían costarle la vida a un paciente, se molestaban, no hacían caso y me decían que yo «estaba loco» se escudaron de su negligencia en la «falta de personal del hospital» para justificar sus malas praxis».

Lamentablemente la señora transcurrió 40 días hospitalizada hasta que falleció, por lo que su hijo, Héctor Machado, exige a las autoridades se haga justicia e investiguen las atrocidades que ocurren dentro del referido centro de salud.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día