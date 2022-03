Demanda por abuso sexual contra el príncipe Andrés es desestimada formalmente

marzo 9, 2022 - 4:02 pm

Un juez estadounidense desestimó el martes la demanda por abuso sexual contra el príncipe Andrés de Gran Bretaña, tres semanas después de que los abogados de la mujer estadounidense que la presentó llegaran a un acuerdo para que el príncipe haga una donación sustancial a la organización benéfica de su acusadora y declare él nunca tuvo la intención de difamar su carácter.

El juez federal de distrito Lewis A. Kaplan firmó documentos judiciales en los que desestimó la demanda de agosto después de que los abogados de ambas partes le pidieran que lo hiciera ese mismo día. El juez les había dado hasta el 17 de marzo para cerrar el trato o fijaría una fecha para el juicio. La demanda no se puede volver a presentar.

Los abogados revelaron hace tres semanas que tentativamente habían llegado a un acuerdo en el que el príncipe haría una donación a la organización benéfica de Virginia Giuffre y haría una declaración sobre su carácter.

Andrew negó enérgicamente las acusaciones de Giuffre después de que ella lo demandó, acusando a la realeza británica de abusar sexualmente de ella mientras viajaba con el financiero Jeffrey Epstein en 2001 cuando tenía 17 años.

Giuffre, de 38 años, llegó a un acuerdo con Andrew después de que el juez rechazara la oferta del príncipe de ganar la desestimación anticipada de la demanda a principios de este año.

En una carta al juez el mes pasado del abogado de Giuffre, David Boies, se incluyó una declaración que decía, en parte: “El príncipe Andrew tiene la intención de hacer una donación sustancial a la organización benéfica de la Sra. Giuffre en apoyo de los derechos de las víctimas. El Príncipe Andrew nunca tuvo la intención de difamar el carácter de la Sra. Giuffre, y acepta que ella ha sufrido tanto como víctima establecida de abuso como resultado de ataques públicos injustos”.

Según el comunicado, el príncipe Andrew reconoció que Epstein traficaba con “innumerables niñas” durante muchos años y dijo que el príncipe “lamenta su asociación con Epstein y elogia la valentía de la Sra. Giuffre y otros sobrevivientes al defenderse a sí mismos y a los demás”.

También se comprometió a apoyar a las víctimas del tráfico sexual como parte de su arrepentimiento.

En un comunicado el martes, Boies dijo que el acuerdo fue “un paso importante, pero no debería ser el último paso para hacer que los facilitadores y participantes de Jeffrey Epstein rindan cuentas”.

Un abogado del príncipe se negó a comentar.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que decidan denunciarlo públicamente, como lo ha hecho Giuffre.

El acuerdo detuvo la demanda antes del comienzo de la recopilación de pruebas, incluidas las declaraciones que habrían obligado a Andrew a responder las preguntas de los abogados.

Andrew, que ya se había retirado de los deberes reales, fue despojado recientemente de sus títulos y roles militares honorarios y el liderazgo de varias organizaciones benéficas, conocidas como patrocinios reales. Tampoco puede seguir usando el título de «su alteza real» en entornos oficiales.

