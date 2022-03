Década de 1960: hacia el ocaso de las rutas lacustres de Maracaibo (Nirso Varela)

marzo 22, 2022 - 2:23 pm

A comienzos de la década de 1960, la sociedad maracaibera aún vivía bajo el regazo del siglo XIX, en muchos aspectos de su modo de vida. Favorecían esa circunstancia, la presencia de una arquitectura urbana de estilo neoclásico herencia del siglo anterior, edificios públicos centenarios, casonas coloniales, y viejas obras civiles en franco deterioro. Maracaibo era una ciudad de ventanales, balcones, techos rojos y estructuras antiguas excepcionales.

Tal vez por eso, Rafael Rincón González (1922-2012) evocaba de aquella época, algunas peculiaridades cotidianas del Maracaibo de antaño, en sus “Pregones zulianos” y “Maracaibo florido”, si se entiende que algunos de los estilos de vida que narra en tan nostálgicas canciones, se mantenían vigentes.

Maracaibo estaba tan arraigado al ambiente tradicional, que incluso los burros aún fungían como medio de transporte utilizado por muchas personas en los hatos aledaños a la ciudad, y en sitios donde estas formas de propiedad ya habían dado paso a extensas barriadas en la entonces periferia marabina.

Los mercados del centro, en pleno casco urbano, y la zona comercial de la Plaza Baralt, siempre estaban atestados de burros. Su presencia era tan familiar, que ni el brote epidémico de la Encefalitis Equina en 1963 achacada a estos equinos, deterioró el sentimiento de hermandad que sus dueños profesaban a tan nobles animales.

Sin embargo, en los años de 1970, Desaparecieron los rasgos más sobresalientes del Maracaibo antañón, afectando tradiciones ancestrales, modos y estilos de vida autóctonos, vestigios de intercambios y actividades económicas tradicionales, insumos artesanales vernáculos de uso común en los hogares, creencias y prácticas católicas ortodoxas, conductas y costumbres cotidianas vinculadas a la convivencia social, expresiones folclóricas netamente zulianas y formas de transporte urbano y extraurbano de origen decimonónico. Las viejas fachadas se vinieron al suelo.

Cayó de súbito la cultura de masas con el incremento de antenas de televisión sobre los techos de los hogares, y el advenimiento de formas modernas y estilos extranjeros difundidos por los medios de comunicación, que transformaron un ambiente eminentemente regionalista, por una ciudad más cosmopolita, adaptada a los nuevos tiempos. Fortuitamente, el resplandor del rayo del Catatumbo, que fue perceptible en las noches marabinas durante los años 60 de manera nítida y continua, también desapareció del cielo nocturno.

Maracaibo era una ciudad-puerto casi aislada del resto del país. Hacia1962, antes de inaugurarse el puente sobre el lago, se llegaba a Maracaibo básicamente por vía lacustre, viniendo por tierra desde otros sitios de Venezuela, por la ruta de Barquisimeto o Coro, hasta la costa oriental del lago, para llegar al terminal lacustre de Palmarejo ubicado en Santa Rita, donde se abordaba el “ferry” que cruzaba el lago hasta el terminal del Milagro.

De Cabimas, Las Morochas y los Puertos de Altagracia, se llegaba en lanchas de pasajeros de distinto porte, incluyendo las NAVECA de Cabimas y viajando desde los distritos “zulieros”, Colón, Catatumbo y Gibraltar, atracaban las legendaria piraguas al malecón, tras magnificas travesías lacustres de Sur a Norte, en horas nocturnas. Todavía en 1965, “Chinco” Rodríguez se refirió a los turistas o visitantes que llegaban a un puerto de madrugada (José Chiquinquirá Rodríguez: “Así es Maracaibo,” Barrio Obrero, 1965).

Por tierra, la única opción de llegar a Maracaibo era la vía Machiques Colón, vadeando agrestes caminos de pueblo en pueblo, para quienes venían de aquellos lares; o desde La Cañada, La Concepción, Carrasquero, la Guajira o el Moján, a través de los senderos y caminos reales que enlazaban los hatos.

Por vía aérea, arribaban desde Casigua el Cubo y Santa Bárbara del Zulia, aviones Douglas DC-3 de turbohélices, provenientes de aquellas localidades a partir de la década de 1940, estimulados dichos vuelos por el auge económico que propiciaron las compañías petroleras que operaban en el Sur del lago.

También llegaban vuelos de distintos lugares del mundo y desde otros estados del país, aterrizando en el aeropuerto internacional de Grano de Oro y barcos extranjeros al puerto de Maracaibo por el canal dragado del golfo de Venezuela.

Según el censo de 1961, Maracaibo contaba 240 mil habitantes, cifra que se va a duplicar en tan solo una década. La ciudad no vivía para entonces a espaldas del lago. Su cualidad más característica era la interacción de sus habitantes con el entorno lacustre. La vida cotidiana de sus moradores estaba vinculada estrechamente al lago; se apreciaba una notable identidad e interacción de sus vecinos con el Coquivacoa histórico, vivo, dinámico, diverso, y su paisaje absolutamente familiar para todos, en franca parentela.

En sus orillas, desde El Bajo, San Francisco, los Haticos, Puente España, el malecón, La Ciega, La Cotorrera, El Milagro, Santa Rosa, hasta Canchancha, Puerto Caballo (Cabeza de Toro) y Las Peonias, se desarrollaban actividades productivas, comerciales, recreativas y de transporte, de distinta índole. La pesca artesanal de camarones, bagres, corvinas, lisas y otras especies, abastecían los mercados populares y era puntal de la dieta diaria de los maracaiberos.

A lo largo del litoral lacustre, existían industrias, talleres, escuelas, casas de habitación, playas públicas y privadas, restaurantes, hoteles, muelles, puertos, un zoológico y terrenos baldíos. Sus riveras estaban llenas de palmeras y extensos cocoteros. Desde el malecón salían lanchas a los Puertos de Altagracia, isla de San Carlos, isla de Toas, Las Morochas y Cabimas; partían piraguas hacia Santa Bárbara, Encontrados y Bobures; y los ferris navegaban diariamente el trayecto de El Milagro a Palmarejo. Habría que agregar, infinidad de canoas de pescadores circulando aguas adentro a toda hora, y las gabarras, lanchas y barcos petroleros que surcaba el lago 24 horas del día, forjando las riquezas del país.

Perfil característico de Maracaibo durante la década de 1960, fue la presencia permanente de pintorescas piraguas fondeadas en el malecón, que iban y venían. Era el medio preferido por Juan de Dios Martínez (1945-2005), para reencontrarse con su amada Bobures. La primera estrofa del himno del Zulia, “La luz con que el relámpago tenaz del Catatumbo…”, parece aludir a las vivencias de un viaje en piragua zarpando de Maracaibo hasta el Sur del lago.

Era un viaje de Norte a Sur, de catorce horas, o más, según las condiciones meteorológicas, desde la tarde de un día cualquiera, hasta el mediodía del siguiente, acompañado durante toda la noche, por el resplandor incesante del rayo del Catatumbo. Absolutamente imborrable en la mente, de quienes realizamos esa travesía.

Al Sur del lago se viajaba desde Maracaibo en piragua por diferentes razones. Era la vía más expedita para ir desde Encontrados, capital del distrito Colón, a Cúcuta, Colombia, a partir del año 1895, al inaugurarse el ferrocarril del Táchira, abordando uno de sus trenes en la estación principal de Encontrados hasta Boca del Grita, en el Estado Táchira (un viaje de 8 horas, aproximadamente), donde se realizaba el trasbordo hasta la capital del Departamento Santander.

También se viajaba en piragua hasta Santa Bárbara del Zulia, población de fértiles y ricas tierras agrícolas, cruzando el lago de punta a punta, para tomar la vía del río Escalante, remontar sus turbulentas aguas, hasta pasar el puente levadizo que según algunos relatos, estaba antes de llegar al pueblo de San Carlos.

O para buscar la ruta de Casigua el Cubo, campo petrolero desde 1922, que atrajo a sus calcinantes tierras de ríos y selvas, sembradas de taladros, mechurrios, corrales y conucos, infinidad de migrantes de todo el país en busca de empleos bien remunerados, y donde el progreso petrolero reinó durante más de 40 años.

Para llegar a la región del Tarra (Casigua), las piraguas cruzaban el lago desde Maracaibo hasta la desembocadura del río Catatumbo y seguían viaje contra corriente, hasta el puerto de encontrados. De allí, se abordaba un tren hasta Palmira, localidad cercana a Casigua el Cubo, a donde finalmente se llegaba en jeep cerrado, no sin cruzar entre la tupida selva, los usurpados hábitats originales donde los indios Motilones dejaron su huella histórica.

Con la inauguración de la Carretera Panamericana en 1954, cesaron las actividades del ferrocarril del Táchira y los viajes en piragua fueron disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, durante los años 60 siguieron atracando en el malecón, los navíos sobrevivientes de aquellas centenarias jornadas de intercambios comerciales entre Encontrados, Santa Bárbara y Maracaibo.

A partir de 1962, al inaugurarse el puente sobre el lago, las necesidades de transporte, el intercambio comercial y el traslado de pasajeros, priorizaron el tránsito terrestre por carreteras, induciendo las tradicionales rutas lacustres, hacia su extinción. Subsistieron las lanchas a los Puertos de Altagracia, isla de San Carlos y las piraguas al Sur del lago, todas a punto de sucumbir.

En la década del 70, después de siglos de continua navegación por el lago, naufragaron las piraguas legendarias, en las tempestades de un tiempo donde les fue imposible navegar. No hubo creatividad ni sensibilidad, solo reinó la desidia y el desinterés de una sociedad arrebatada por el consumismo. La ciudad le dio la espalda al lago y las piraguas ya no fueron rentables para nadie, igual no lo fue el ferrocarril del Táchira, en el momento de su infortunio.

También cesaron los vuelos comerciales desde Casigua el Cubo en los 70, cuando las compañías petroleras clausuraron los taladros, después de exprimir durante 50 años, los pozos del crudo más liviano del continente. Al unísono, como por disposición divina, se fue apagando el relámpago del Catatumbo, en las noches de la naciente metrópolis marabina.

La ciudad vio apagarse, a un mismo tiempo, su afinidad funcional con el lago, el centellar del Catatumbo y las tradiciones ancestrales. Esas tradiciones que en otros paises se cultivan, se mantienen vivas y no le estorban a nadie.

[email protected]