David Uzcátegui: Vinimos con la misión de seguir sembrando la esperanza

marzo 25, 2022 - 5:58 pm

El excandidato a la Gobernación de Miranda y dirigente nacional de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, estuvo en la sala de redacción de NAD, este viernes 24 de marzo, para darnos a conocer más detalles sobre su gira por el estado Zulia, junto al alcalde de Chacao, Gustavo Duque, a propósito de la inauguración de la sede del movimiento en Maracaibo.

«Vinimos con la misión de seguir sembrando la esperanza. Lo logramos en Miranda, donde obtuvimos una victoria, no electoral, pero si política», comentó Uzcátegui en entrevista con el periodista de Noticia al Día, Haroldo Manzanilla.

La nueva sede de Fuerza Vecinal está ubicada en el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá de Maracaibo.

El líder de la oposición reiteró que Fuerza Vecinal «no es solo un movimiento con vida en el área metropolitana de Caracas, sino que tiene un alcance nacional importante, con más de 20 alcaldías, 150 concejales, diputados y un gobernador.

Aseguró que el partido propone un nuevo modelo económico para la nueva Venezuela, que permita la instalación de capitales nacionales e internacionales… Además, dice Ucátegui, la organización tiene como objetivos poner enfásis donde haya mayor necesidad de la gente y rescatar su dignidad, lo cual pasa por reestablecer el poder adquisitivo…

En este sendido, comentó: «El zulia tiene un particular cariño por ser una tierra de gente pujante, trabajadora, honesta… que ha sufrido mucho… y nos hacemos solidarios. Han sufrido el deterioro de los servicios públicos. Pareciera que el Gobierno nacional se la tiene dedicada al Zulia en cuanto al tema de la gasolina, agua, luz…»

Elección

Por otra parte, el también Magister en Gerencia Pública dejó claro que «no puede existir, más nunca, en Venezuela, una elección sin que antes el liderazgo opositor haya sido filtrado por unas primarias. Eso es inobjetable. Creo que ya todo el mundo aprendió la lección», enfatizó.

Agregó: «Si hubiesemos ido unidos a las elecciones el 21-N, Fuerza Vecinal lo dijo mil veces, hubiesemos ganado 15 gobernaciones y 250 alcaldías. Se perdieron 11 gobernaciones y 130 alcaldías. Eso no se puede repetir más nunca».

Aseguró que en el caso de Miranda, «Carlos Ocariz, no solamente no se retiró a tiempo, sino que no acudió a primarias, ni respetó los resultados de las encuestas. Por eso no tenemos la Gobernación al servicio de los factores democráticos», enfatizó.

Finalmente, informó que «Fuerza Vecinal está organizando sus estructuras parroquiales, municipales y regionales en todo el país, con los mejores talentos que, según Uzcátegui, no so

n amigos, ni gente que los aplauda, sino gente dispuesta a trabajar por los ciudadanos y el país».

Haroldo Manzanilla

Noticia Día